Crash du vol Air India : un passager survit miraculeusement (vidéo)

Alors que l’Inde était encore sous le choc du crash du vol Air India à destination de Londres, une bonne nouvelle est tombée. En effet, un homme a été retrouvé vivant, contre toute attente. L’information a été diffusée par plusieurs médias indiens dont India Today. Le survivant en question se nomme Ramesh Vishwaskumar Bucharvada et âgé de 38 ans. Il occupait le siège 11A, placé près d’une porte de sortie, détail qui pourrait avoir joué un rôle dans sa survie.

L’accident s’est produit le jeudi 12 juin, peu après le décollage de l’aéroport d’Ahmedabad. Pendant plusieurs heures, les secours ont fouillé les débris dans des conditions difficiles, avec peu d’espoir de retrouver des survivants. Ce n’est que plus tard dans la journée que les autorités ont confirmé qu’un homme avait été retrouvé vivant. Selon le commissaire de police d’Ahmedabad, le passager a été localisé grâce à l’intervention rapide des secours. Des images diffusées par le média India Today montrent Ramesh, visiblement blessé, mais conscient, marchant vers une ambulance. Des passants tentent de lui parler, lui demandant ce qu’il sait du sort des autres personnes à bord.

Les premières informations indiquent qu’il souffre de blessures sérieuses, mais que sa vie n’est pas en danger. Il a été transféré dans un hôpital de la région pour y recevoir des soins. Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte par les autorités aéronautiques indiennes. Des spécialistes sont sur place pour examiner les restes de l’appareil et analyser les boîtes noires. Pour l’heure, aucune autre personne n’a été retrouvée vivante, mais les secours gardent espoir. Le bilan humain reste à confirmer officiellement.

Ce drame ravive les inquiétudes autour de la sécurité aérienne dans la région. La question de l’entretien des appareils et du suivi technique des vols revient dans les discussions. Plusieurs experts pointent du doigt la nécessité de renforcer les contrôles et d’améliorer la gestion des situations d’urgence. Pour rappel, l’appareil était un Boeing 787-8 Dreamliner, un bijou de technologie. Sans doute que l’avionneur américain sera consulté au fil de l’enquête. Le témoignage du survivant, une fois qu’il sera en mesure de parler, pourrait apporter des éléments utiles à l’enquête. Les autorités ont promis de faire toute la lumière sur cette tragédie et de soutenir les proches des passagers.