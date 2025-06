Cryptomonnaies : un jackpot pour Donald Trump

Donald Trump ( Photo : AP)

Autrefois perçues comme des outils marginaux échappant aux circuits bancaires classiques, les cryptomonnaies se sont progressivement imposées dans les échanges commerciaux, les investissements institutionnels et les stratégies électorales. Ce qui n’était qu’un pari technologique à ses débuts est aujourd’hui un levier économique central. Face à cette montée en puissance, de nombreuses figures politiques ont réévalué leur position. C’est le cas de Donald Trump.

Trump a embrassé ce nouveau monde, mais à sa manière : en y greffant son image. En octobre 2024, il conclut un partenariat avec une plateforme de cryptomonnaies, donnant naissance à une série de jetons numériques liés à son nom. Ce projet, qui aurait pu passer pour une opération de communication parmi d’autres, s’est avéré être une véritable mine d’or.

Un coup financier magistral

D’après un document officiel de la Maison Blanche rendu public le 13 juin, la vente de ces actifs numériques a permis à Donald Trump d’empocher plus de 57 millions de dollars. Ce montant impressionnant résulte d’un mécanisme de rémunération conçu autour de son association avec une entreprise du secteur crypto. Contrairement à une simple opération ponctuelle, Trump a touché des revenus indexés sur les performances de ces actifs numériques.

Les jetons mis en circulation ont rencontré un succès considérable auprès d’un public fidèle, déjà acquis à sa cause. Loin d’un simple gadget technologique, ces actifs ont servi de produit dérivé à part entière, valorisant sa marque personnelle dans un secteur en pleine expansion. En quelques mois, ils ont généré des profits comparables à ceux de certains produits financiers traditionnels, confirmant que le nom Trump reste un puissant vecteur de rentabilité.

Une stratégie économique aux airs de campagne

Au-delà de l’opération financière, cette initiative donne une nouvelle dimension à la posture publique de Donald Trump. En capitalisant sur une technologie qui attire aussi bien les investisseurs que les jeunes générations, il alimente une image d’homme d’affaires moderne et connecté aux enjeux de demain. Cela pourrait peser dans ses ambitions politiques futures, d’autant plus que le sujet des cryptomonnaies divise profondément l’opinion et les législateurs aux États-Unis.

En apparaissant comme un acteur actif de ce marché, Trump gagne en légitimité auprès d’une partie de l’électorat technophile. Il ne se contente plus d’être un commentateur : il devient un acteur direct des mutations économiques en cours. Cette posture renforce son discours sur l’indépendance vis-à-vis du système traditionnel, tout en montrant qu’il sait tirer parti des nouvelles opportunités.

Le pari numérique d’un ancien président

Ce succès retentissant positionne Donald Trump à la croisée des sphères politique, économique et technologique. Il ne s’agit plus simplement d’une démarche opportuniste, mais d’un modèle d’exploitation du capital symbolique à travers des instruments financiers d’un nouveau genre. La transformation d’un chef d’État en figure influente du monde crypto témoigne de la capacité à remodeler son influence dans des environnements en mutation rapide.

La cryptomonnaie, jadis chasse gardée des développeurs et des libertaires, devient ainsi le terrain de jeu d’un ancien président en quête de pouvoir et de profits. Une trajectoire qui illustre à quel point les frontières entre politique, finance et communication se recomposent à grande vitesse. Pour Trump, cette incursion dans les monnaies numériques ne relève plus de l’anecdote : elle s’impose comme une réussite stratégique.