Formation professionnelle : l’AFD renforce son accompagnement au Bénin

L’Agence Française de Développement (AFD) a organisé, au cours de la semaine écoulée, une rencontre d’échanges avec des professionnels des médias. Objectif : faire le point sur son appui au secteur de l’éducation au Bénin, notamment dans les domaines de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la visite d’une mission de supervision des projets DefiPRO et PROFAR, deux programmes majeurs de l’AFD dans le pays.

Placée sous le thème « L’éducation et la formation professionnelle au Bénin : défis actuels et perspectives pour le développement », la séance a permis de présenter les grandes lignes de l’accompagnement technique et financier mis en œuvre en collaboration avec les autorités béninoises.

Roméo Ayéna, responsable Éducation au sein de l’AFD, a rappelé que les interventions de l’agence répondent aux priorités définies par le gouvernement. « Il s’agit de faire un état des lieux de l’évolution des politiques publiques dans l’enseignement technique, de comprendre comment les appuis des partenaires ont suivi ces mutations, et comment l’AFD structure aujourd’hui son action pour accompagner cette dynamique », a-t-il expliqué.

Une coopération alignée sur les priorités nationales

Les projets soutenus par l’AFD visent à moderniser l’offre de formation, à renforcer les compétences pédagogiques des acteurs et à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Une attention particulière est accordée aux métiers agricoles à travers le Programme National de Développement de la Formation Agricole et Rurale (PD-FAR), financé à hauteur de 130 millions d’euros.

Dans le cadre de ce programme, plusieurs infrastructures sont en cours de construction ou de réhabilitation :

le Lycée Technique Agricole (LTA) de Dina (projet DefiPRO),

de Dina (projet DefiPRO), les Écoles de Formation Professionnelle Agricole (EFPA) de Malanville et Ségbana,

de Malanville et Ségbana, le LTA d’Avrankou et la TEFPA d’Adjohoun.

Outre les investissements en infrastructures, l’AFD appuie le développement de contenus de formation, la qualification des formateurs et l’élaboration de dispositifs d’insertion pour les jeunes diplômés. Un fonds d’appui à l’insertion est également prévu, ainsi qu’un programme de recherche sur les méthodes d’apprentissage en milieu paysan.

Un rôle de coordination renforcé

L’AFD intervient aujourd’hui en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l’éducation au Bénin. À ce titre, elle veille à une meilleure coordination des efforts et à l’harmonisation des actions selon les orientations stratégiques fixées par l’État béninois. Les zones d’intervention, les thématiques couvertes et les types de bénéficiaires sont désormais définis en concertation avec les autorités pour garantir l’efficacité des interventions.