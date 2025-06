Iran – Israël : Trump annonce un cessez-le-feu

© Carlos Barria, Reuters

Le conflit a éclaté le 13 juin lorsque Israël a lancé une attaque contre des installations nucléaires iraniennes, dans le but déclaré de freiner le programme atomique de Téhéran. Depuis lors, les deux pays se sont engagés dans une série de frappes réciproques, chacune cherchant à affirmer sa force tout en évitant une escalade majeure. La situation s’est encore compliquée avec l’intervention américaine, qui a apporté un soutien militaire à Israël en frappant trois sites nucléaires en Iran. En réponse, l’Iran a riposté en ciblant la base américaine d’Al-Udeid, au Qatar, avec des missiles, une opération annoncée après un avertissement préalable aux États-Unis. Ce cycle de représailles met en lumière la tension extrême qui règne dans la région et la fragilité d’un équilibre précaire, avant qu’une annonce récente ne suggère l’instauration d’une suspension progressive des combats.

Un cessez-le-feu progressif annoncé sur Truth Social

Contre toute attente, Donald Trump a annoncé sur Truth Social qu’un accord de suspension des hostilités entre Israël et l’Iran devait entrer en vigueur par étapes à partir de mardi vers 00h. Cette trêve se déroulerait en deux phases : d’abord, l’Iran cesserait ses opérations militaires, suivi douze heures plus tard par Israël. Cette organisation en deux temps, d’une durée totale de 24 heures, vise à permettre à chaque camp de mettre fin de manière ordonnée à ses activités militaires en cours. La mise en œuvre progressive du cessez-le-feu, prévue autour de minuit, heure de l’Est, reflète la prudence et la volonté d’éviter tout incident susceptible de relancer les combats.

Ni Téhéran ni Tel-Aviv n’ont encore confirmé officiellement cette suspension des hostilités, ce qui témoigne du caractère délicat de cette phase de transition.

Vers une accalmie sous conditions

Cette annonce, si elle se confirme et se respecte, pourrait offrir un répit indispensable dans une région marquée par des tensions latentes depuis longtemps. Toutefois, le silence des principaux concernés souligne que cette pause reste fragile et que les risques d’une reprise des hostilités demeurent élevés. La situation impose une vigilance constante, au moment où chaque mouvement est lourd de conséquences.

Cette trêve graduelle est une étape importante, mais elle ne garantit pas une paix durable. Elle montre toutefois l’importance d’une gestion mesurée des conflits et la nécessité d’un dialogue, même indirect, pour prévenir une escalade incontrôlée dans une zone déjà instable. Les prochains jours seront déterminants pour juger de la sincérité des engagements et des perspectives d’un apaisement réel entre ces deux puissances.