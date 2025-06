Israël – Iran : Tsahal bombarde la télévision publique iranienne en direct (Vidéo)

Téhéran - photo : unsplash

Le conflit entre Israël ne cesse de susciter l’inquiétude au sein de la communauté internationale. Ce lundi 16 juin, l’armée israélienne a frappé en direct la télévision publique d’Iran à Téhéran. Alors qu’un journal télévisé était en cours de diffusion, une explosion a brutalement interrompu le programme, obligeant la présentatrice à quitter précipitamment le plateau. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent le chaos qui a suivi, avec des cris et des invocations religieux entendus en arrière-plan, tandis que la diffusion continuait brièvement malgré les dégâts.

Ce bombardement intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux puissances régionales. Depuis plusieurs jours, des échanges de frappes ont lieu. Face à cette montée de la violence, les autorités iraniennes ont dénoncé une attaque contre un symbole national et ont réclamé une intervention urgente de la communauté internationale. Des appels à la désescalade ont été lancés par les chancelleries occidentales, qui craignent une extension du conflit au-delà des deux pays.

En s’en prenant à une chaîne de télévision nationale, Israël semble ne plus se limiter aux installations militaires. Ce choix soulève des inquiétudes quant à l’implication croissante des civils dans un conflit qui monte en intensité de jour en jour. De son côté, l’Iran promet une réponse à la hauteur de l’attaque.

Ce nouvel épisode démontre que ce conflit entre dans une phase plus visible, plus risquée et plus difficile à contenir. Alors que les capitales occidentales tentent de jouer les médiateurs, l’équilibre régional est de plus en plus fragile. La frappe contre le média d’État iranien pourrait marquer un tournant majeur dans cette confrontation à haut risque