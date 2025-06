Les BRICS accueillent un nouveau pays partenaire

Photo: Shutterstock

Le groupe des BRICS poursuit son ouverture stratégique avec l’intégration du Vietnam comme nouveau pays partenaire. Cette annonce a été faite par le Brésil, qui assure actuellement la présidence tournante de l’organisation. Le Vietnam aura désormais la possibilité de participer aux rencontres et discussions des BRICS, aux côtés des membres permanents.

Ce nouveau statut marque une étape importante dans la volonté du Vietnam de renforcer ses liens avec les puissances émergentes. Début 2025, Hanoï avait déjà manifesté son intérêt pour une coopération plus étroite avec le bloc, en mettant en avant sa volonté de contribuer aux débats sur le développement, la sécurité économique et la réforme de la gouvernance mondiale. L’accueil du Vietnam en tant que pays partenaire confirme que cette volonté est aujourd’hui partagée par les membres du groupe.

Même s’il ne s’agit pas d’une adhésion à part entière, ce partenariat ouvre la voie à une coopération renforcée, notamment sur les questions économiques, technologiques et diplomatiques. En rejoignant les travaux du bloc, le Vietnam espère faire entendre sa voix sur des dossiers mondiaux comme la transition énergétique, le commerce équitable ou encore la réforme du système financier international.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les BRICS cherchent à élargir leur influence et à bâtir un contrepoids aux grands blocs occidentaux. L’adhésion progressive de nouveaux partenaires permet au groupe de diversifier sa base, d’intégrer d’autres visions du développement et de consolider un espace de dialogue Sud-Sud plus structuré. Pour le Vietnam, ce rapprochement est aussi un moyen de renforcer sa place sur la scène internationale sans remettre en cause ses autres partenariats. Avec cette nouvelle étape, les BRICS confirment leur transformation progressive en un pôle plus inclusif, ouvert à des pays qui partagent certaines priorités sans pour autant s’aligner sur une seule vision géopolitique.