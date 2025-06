Maghreb : 2 milliards $ pour financer des projets de développement

Nouakchott (Ph. kayak)

La Mauritanie poursuit sa stratégie de relance économique en misant sur la coopération internationale. À l’occasion d’une table ronde organisée en Autriche, les autorités mauritaniennes ont obtenu une promesse de financement de 2 milliards de dollars de la part du Groupe de coordination arabe (ACG).

Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du plan national de développement prévu pour la période 2025-2030. L’objectif principal est de mobiliser des ressources pour moderniser des secteurs clés comme l’énergie, l’eau, les transports et les infrastructures numériques. En s’appuyant sur ces piliers, le gouvernement entend créer les conditions d’une croissance durable et inclusive.

Ce soutien financier n’est pas seulement une annonce symbolique. Il traduit l’intérêt croissant de partenaires internationaux pour les perspectives économiques mauritaniennes, notamment dans le contexte des transformations régionales. L’initiative du Groupe de coordination arabe, qui regroupe plusieurs institutions financières du monde arabe, montre que la Mauritanie est perçue comme un pays disposé à offrir un cadre favorable à l’investissement et au développement.

Les autorités mauritaniennes ont, de leur côté, souligné leur engagement à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer le climat des affaires, renforcer les capacités institutionnelles et assurer une gestion transparente des fonds. Cette nouvelle étape s’ajoute aux efforts menés ces dernières années pour diversifier l’économie du pays, traditionnellement tournée vers les industries extractives.

À travers des investissements dans les services et les infrastructures, la Mauritanie cherche à construire une économie plus résiliente, capable de répondre aux attentes sociales et de mieux valoriser ses ressources. Reste maintenant à traduire ces engagements en actions concrètes sur le terrain. Le gouvernement mise sur une approche progressive, avec des priorités clairement identifiées, pour garantir l’efficacité des projets à venir et créer un impact positif sur l’ensemble de la population.