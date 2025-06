Les BRICS veulent s’unir pour lutter contre le terrorisme

BRICS (DR)

Lors de leur 11ᵉ forum parlementaire, les pays membres des BRICS ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération face à la menace terroriste. Réunis autour de la nécessité d’une réponse commune, ils ont appelé à une stratégie globale fondée sur la coordination et le partage d’informations.

Face à un phénomène qui n’épargne aucun continent, les représentants des BRICS ont exprimé leur attachement à une politique de tolérance zéro à l’égard du terrorisme. Cette posture repose sur l’idée que seul un effort collectif peut permettre de réduire durablement la capacité de nuisance des groupes armés extrémistes. Les échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs priorités. Parmi elles, le renforcement des mécanismes d’échange de renseignements entre les États membres, la lutte contre le financement du terrorisme, mais aussi une meilleure anticipation des nouveaux risques liés à l’utilisation de technologies avancées par les groupes terroristes.

Au-delà des discours, les BRICS veulent passer à l’action. Des pistes concrètes ont été évoquées, comme la création de plateformes régionales pour faciliter la circulation des informations sécuritaires. Il a aussi été question d’accroître les échanges entre agences spécialisées, dans le but de mieux détecter les menaces avant qu’elles ne se concrétisent. L’un des sujets de préoccupation majeurs concerne le financement des activités terroristes. Les BRICS souhaitent élaborer des outils plus performants pour identifier et couper les circuits financiers qui alimentent ces réseaux. Le rôle de la finance numérique et des crypto-monnaies dans ces circuits a été mentionné comme un point de vigilance.

Autre enjeu important, l’utilisation croissante des technologies émergentes par les groupes terroristes. Qu’il s’agisse de drones, d’intelligence artificielle ou de réseaux sociaux, ces outils peuvent être détournés à des fins destructrices. Les BRICS insistent sur la nécessité d’un encadrement international, sans pour autant restreindre l’innovation. Ce forum a permis de souligner l’importance de la prévention. Cela passe par une meilleure éducation des populations, la lutte contre les discours extrémistes en ligne et le renforcement du rôle des institutions dans la résolution pacifique des conflits. En adoptant une position commune, les BRICS envoient un signal à la communauté internationale. Au-delà de leurs différences géopolitiques, ces puissances émergentes veulent jouer un rôle actif dans la stabilisation du monde. Le terrorisme, par sa nature transnationale, exige des réponses coordonnées, et les BRICS semblent vouloir s’inscrire dans cette dynamique.