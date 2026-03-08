Miss BRICS 2026 : la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine repartent avec les couronnes

Valentina Alekseeva (Russie), Millicent Mpholodi Tlou (Afrique du Sud) et Dumalaog Saffira Kara Guille (Chine) ont été couronnées le 7 mars 2026 à Kazan, à l’issue de la finale du premier concours international Miss, Mrs et Little Miss BRICS.

Trois catégories, trois lauréates issues de trois continents

Alekseeva, Miss Russie 2024 et ancienne demi-finaliste de Miss Univers, a remporté la catégorie Miss BRICS (18-25 ans) ainsi que la couronne « Augusta Aurora ». Tlou s’est imposée dans la catégorie Mrs BRICS (30+), et Saffira Kara Guille dans la catégorie Little Miss BRICS, réservée aux moins de 13 ans. 51 candidates représentant 17 pays ont participé à la compétition, selon le site officiel du concours.

Une cérémonie pensée comme un acte de diplomatie culturelle

Les organisateurs ont supprimé le défilé en maillot de bain par respect pour le Ramadan. Les candidates ont défilé en costumes traditionnels et en robes de soirée. La couronne principale « Magna Augusta » a mobilisé plus de 700 heures de travail par 40 artisans et intègre plus de 1 000 diamants et 500 perles, selon l’agence TASS.

Kazan, ville hôte au positionnement international affirmé

Kazan, déjà hôte des sommets BRICS et OCS, a accueilli l’événement au Kazan Expo Exhibition Centre. Selon les organisateurs, l’événement visait à renforcer l’image internationale de la ville hôte et à développer le tourisme entrant.

La prochaine édition du concours n’a pas encore été annoncée officiellement. Les organisateurs pourraient communiquer sur une éventuelle candidature de ville hôte pour 2027 dans les semaines suivant la finale, mais aucune échéance n’a été confirmée à ce stade.