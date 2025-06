Maghreb: coup d’accélérateur pour l’industrie de défense d’un pays

Armée marocaine. Photo : DR

La défense nationale occupe une place centrale dans les stratégies de développement de nombreux États, au croisement des enjeux de souveraineté, de sécurité et de compétitivité technologique. Loin de se limiter à l’acquisition d’équipements, ce secteur mobilise des investissements à long terme, engage des choix industriels structurants et stimule l’innovation. Pour des pays comme le Maroc, qui ambitionnent de renforcer leur autonomie stratégique, l’industrialisation de la défense devient un levier majeur de modernisation.

Une nouvelle société pour structurer l’industrie de défense

Le Maroc vient d’acter une nouvelle étape dans sa stratégie de montée en puissance dans l’industrie militaire. Le 9 juin, un arrêté publié au Bulletin officiel a officialisé la création de la Société de Gestion des Zones Industrielles de Défense. Cette entité résulte d’un partenariat entre l’Agence de Logement et d’Équipement Militaire (ALEM) et MEDZ, une filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Dotée d’un capital initial de 300 000 dirhams, elle est détenue à parts égales par les deux structures publiques.

Publicité

Une mission orientée vers l’aménagement stratégique

La mission confiée à cette société est claire : aménager, développer, commercialiser et gérer des zones industrielles exclusivement orientées vers les activités de défense. Il ne s’agit donc pas simplement d’un projet immobilier à finalité militaire, mais bien d’un outil de structuration de filières industrielles sensibles, capable d’ancrer durablement au Maroc des compétences, des technologies et des chaînes de production à forte valeur ajoutée.

Selon les éléments relayés par Le Matin, ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la souveraineté industrielle et sécuritaire du Royaume. « Il s’agit de doter le pays d’infrastructures adaptées pour accueillir et accompagner le développement de l’industrie de défense », souligne le quotidien, qui évoque également la volonté d’attirer des investissements technologiques de haut niveau.

Un levier pour la souveraineté et l’innovation

En aménageant des infrastructures dédiées, le pays entend se doter d’un écosystème propice à l’émergence d’acteurs nationaux et internationaux dans le domaine de l’armement, de la cybersécurité, des équipements de communication militaire ou encore de la maintenance aéronautique et terrestre.

Au-delà de l’enjeu sécuritaire, l’initiative revêt également une dimension économique. Elle s’inscrit dans la stratégie d’industrialisation avancée portée par le Maroc, avec pour objectif d’attirer des investissements technologiques de pointe. La spécialisation de ces zones industrielles permettra d’orienter les flux d’investissements vers des segments innovants, susceptibles de générer de l’emploi qualifié et de favoriser des transferts de savoir-faire.

Publicité

Une ambition régionale assumée

Par cette démarche, les autorités marocaines confirment leur volonté de faire de l’industrie de défense un pilier stratégique du développement national. En s’appuyant sur des structures publiques solides et des partenariats ciblés, le pays cherche à se positionner comme un acteur crédible sur l’échiquier régional, capable de produire et de gérer ses propres capacités de défense tout en intégrant des réseaux de coopération industrielle à l’échelle internationale.