Algérie : incendie au siège du Ministère de l'Éducation, les secours à pied d'œuvre

Un incendie s’est déclaré mardi 2 juin au siège du ministère de l’Éducation nationale algérien, situé dans le quartier d’El Mouradia, commune rattachée à la daïra de Sidi Mahmed à Alger. Les unités de la Protection civile sont intervenues à 19h08 pour maîtriser l’incendie, qui a pris naissance au deuxième étage du bâtiment.

La Direction générale de la Protection civile a confirmé dans un communiqué officiel le déclenchement des opérations, mobilisant des moyens importants : six camions de pompiers, deux camions-échelles mécaniques, deux ambulances et une équipe spécialisée dans les interventions sur sites accidentés. Les opérations d’extinction se poursuivaient encore après l’arrivée des premiers secours.

Des moyens déployés en urgence

L’ampleur du dispositif déployé reflète la nature du sinistre et la sensibilité du site touché. « Nos services sont intervenus à 19h08 pour éteindre un incendie qui s’est déclaré au deuxième étage du siège du ministère de l’Éducation, dans la commune de El Mouradia, daïra de Sidi Mahmed », a écrit en la direction de la Protection Civile dans son communiqué.

Les causes de l’incendie non encore établies

À l’heure des premières déclarations, la Protection civile n’a fourni aucune indication sur l’origine du sinistre. Le ministère de l’Éducation nationale, dont le siège est établi au 8, avenue de Pékin à El Mouradia, est placé sous la direction de Mohamed Seghir Sadaoui. Aucune réaction officielle du ministère n’avait été rendue publique dans l’immédiat et aucun bilan humain n’a été communiqué par les services concernés.