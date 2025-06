Mark Zuckerberg : un concurrent le cible et veut des sanctions

Photo : Manuel Orbegozo/Reuters

Meta et son application WhatsApp se retrouvent sous le feu des critiques sur de multiples fronts. En Europe, les préoccupations autour de la protection des données s’intensifient, tandis que le gouvernement iranien accuse WhatsApp de partager des informations sensibles avec Israël dans le cadre de leur conflit géopolitique.

Des accusations que que Meta, la maison mère de WhatsApp mais aussi Facebook ou Instagram réfute fermement. Malgré tout, cette nouvelle polémique vient alourdir le fardeau réglementaire pesant sur le groupe.

Publicité

Car les déboires s’enchaînent pour le réseau social. En effet, l’un des concurrents de l’application, Signal, affirme que Meta envisage d’exploiter les données des utilisateurs pour optimiser le ciblage publicitaire sur ses autres plateformes, comme Facebook et Instagram.

Pratiques en conflit avec le Digital Markets Act

Une stratégie qui, si elle venait à être confirmée, irait à l’encontre du respect des lois européennes sur la protection des données personnelles (le Digital Markets Act). Selon l’article 5 de ce règlement, les entreprises doivent obtenir un consentement explicite et libre pour utiliser les données personnelles entre différents services, en conformité avec le RGPD.

Meta semblerait toutefois avoir trouvé la parade. L’entreprise a mis en place un système d’abonnement payant, baptisé « Pay or Okay« . Ce système permet à qui le souhaite de pouvoir éviter et échapper aux publicités. Mais celui-ci a d’ores et déjà été retoqué par les autorités européennes… Malgré tout, Meta souhaiterait l’appliquer à WhatsApp.

Régulation défaillante et solutions alternatives

Les données indiquent que seulement 3 à 10 % des utilisateurs accepteraient volontairement des publicités ciblées sur les services de Meta, ce qui représente un défi financier majeur pour l’entreprise de Mark Zuckerberg. Cela représente de très lourdes pertes pour l’entreprise, qui se doit donc de « contourner » les règles pour rester compétitive. Les tensions entre le Vieux Continent et les GAFAM ne semblent donc pas terminées.