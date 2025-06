Mines en Afrique : Les Émirats envisage des investissements

Mine de Nickel (gocontractor)

Le Ghana confirme son positionnement comme acteur clé dans le secteur minier africain. Avec des réserves de bauxite estimées à 900 millions de tonnes, le pays se trouve au centre de l’intérêt de plusieurs entreprises internationales. Tout récemment, Emirates Global Aluminium (EGA), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde, vient de conclure un accord de coopération avec la Ghana Integrated Aluminium Development Corporation (GIADEC).

L’information a été relayée par l’AgenceEcofin. Selon le communiqué publié par EGA, l’accord vise à étudier les possibilités de développer des projets autour de la bauxite. Les discussions portent aussi bien sur l’approvisionnement à long terme que sur les infrastructures nécessaires à la production, notamment le transport ferroviaire et les installations portuaires.

Même si les détails de l’accord restent encore confidentiels, cette démarche montre l’intérêt croissant que suscite le potentiel minier ghanéen. Le pays dispose d’une ressource stratégique sous-exploitée, et la volonté de passer à une exploitation à grande échelle se fait sentir. Le partenariat avec EGA pourrait justement permettre d’accélérer cette dynamique, en apportant un appui technique, financier et logistique.

Ce type de collaboration ouvre la voie à un développement plus large. Le Ghana veut structurer une filière intégrée, allant de l’extraction de la bauxite à la transformation locale. Cette stratégie permettrait de créer davantage de valeur ajoutée, d’emplois et de revenus pour le pays. Dans un contexte où la demande mondiale d’aluminium ne cesse de croître, en particulier pour les secteurs de la construction, de l’énergie ou encore de l’automobile, le Ghana dispose d’atouts pour s’imposer. L’engagement d’acteurs comme EGA vient confirmer cette tendance. Reste maintenant à transformer ces projets en résultats concrets. Cela dépendra de la stabilité des politiques publiques, de la qualité des infrastructures et de la capacité à garantir un environnement favorable aux investisseurs tout en protégeant les intérêts nationaux.