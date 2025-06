« Nous aussi, nous connaissons la Rue… » : le ministre Bacongo envoie un message à Gbagbo

Laurent Gbagbo (PHOTO : REUTERS)

En Côte d’Ivoire, le débat politique s’anime autour de la prochaine élection présidentielle. Ces derniers jours, les échanges entre le parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), et le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de l’ex-président Laurent Gbagbo, sont devenus plus tranchants.

Lors d’un meeting à Port-Bouët, Laurent Gbagbo a exprimé son mécontentement après son exclusion de la liste électorale. Il a dénoncé cette décision tout en laissant entendre qu’il n’entendait pas se laisser faire. « Ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu’on se batte, on va se battre. Quand tu viens me voir, moi le fils de Koudou, pour me dire que je ne suis pas candidat, il faut bien regarder ton pantalon avant de venir me parler ! » dira Laurent Gbagbo. Son discours a rapidement été suivi d’une réponse de Ibrahim Cissé Bacongo, ministre-gouverneur et cadre du RHDP.

Bacongo a rappelé que seule une loi d’amnistie pourrait permettre à Gbagbo de retrouver ses droits électoraux. Il a également mis en garde contre toute tentative de mobilisation qui pourrait entraîner des troubles, soulignant que la rue n’appartient à personne et que le RHDP saurait également s’y faire entendre si nécessaire. Il livrera ceci : « S’il persiste à appeler ses partisans à descendre dans la rue, qu’il sache que la rue n’est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous aussi, nous connaissons la rue et nous saurons nous y faire entendre ».

Ces échanges montrent une rivalité politique toujours bien présente entre les deux camps. Alors que la présidentielle approche, l’on espère que ces confrontations resteront verbales et ne dégénéreront pas en tensions plus graves. La stabilité du pays reste un enjeu majeur pour les acteurs politiques et les citoyens.