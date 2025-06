Nucléaire iranien : Trump nie tout deal

Photo : AP

Alors que le programme nucléaire iranien reste l’un des sujets les plus surveillés sur la scène géopolitique, une nouvelle polémique secoue les relations entre Téhéran et Washington. L’ancien président Donald Trump, désormais revenu à la Maison Blanche, a catégoriquement rejeté toute idée d’avoir proposé un accord financier à l’Iran pour freiner son enrichissement d’uranium. Dans un message virulent publié sur Truth Social, il nie non seulement toute discussion avec les autorités iraniennes, mais insiste sur le fait que les installations nucléaires du pays ont été « totalement détruites » lors de récentes frappes menées par les États-Unis.

Ces démentis font suite à des révélations de plusieurs médias américains, selon lesquelles Washington aurait envisagé un plan d’aide de 30 milliards de dollars pour accompagner l’Iran dans un virage vers un programme nucléaire strictement civil. L’idée, selon ces sources, était de troquer cette assistance contre un abandon de l’enrichissement nucléaire à des fins militaires. Une hypothèse aussitôt balayée par Trump, qui rejette tout marchandage.

L’ombre d’un accord impossible

Les relations entre les États-Unis et l’Iran sur le nucléaire oscillent depuis des années entre affrontements diplomatiques et initiatives avortées. Après le retrait américain de l’accord de 2015 sous la première présidence Trump, les tensions ont culminé avec une militarisation accrue de la région, ponctuée par des opérations ciblées, sanctions économiques et tentatives de médiation souvent avortées. Dans ce climat, l’idée même d’un geste financier de la part de l’administration Trump pour relancer un dialogue paraît improbable à ses yeux.

Au lieu d’un scénario de négociation, le ton employé renforce l’image d’une confrontation ouverte. Cette posture tranche avec certaines initiatives précédentes où des canaux indirects de communication avaient été évoqués, notamment par des pays tiers comme le Qatar ou la Suisse, pour réduire le risque d’escalade. Mais selon Trump, le dialogue est inexistant et l’Iran a été frappé là où ça fait mal : ses infrastructures nucléaires.

Le risque d’un retour rapide à l’enrichissement

Malgré la démonstration de force américaine, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a alerté sur un point crucial : ces frappes, aussi précises soient-elles, ne garantissent pas une neutralisation durable du programme nucléaire iranien. Selon lui, l’Iran disposerait encore des capacités pour reprendre l’enrichissement d’uranium d’ici quelques mois. Une perspective qui remet en cause l’efficacité stratégique des bombardements, tout en ravivant les inquiétudes sur un cycle sans fin de provocations et de représailles.

Les déclarations de Trump, aussi catégoriques soient-elles, ne répondent pas aux interrogations sur ce que pourrait être une solution pérenne face aux ambitions nucléaires de Téhéran. Le rejet des négociations et l’absence d’un cadre diplomatique pourraient au contraire favoriser un isolement plus marqué de l’Iran… mais aussi nourrir sa volonté de se doter d’une dissuasion durable.