Paul Biya aux camerounais : « La démocratisation ne doit pas engendrer la haine… »

Paul Biya (Sunday Alamba / Associated Press)

Dans un climat politique marqué par le retour sur la scène publique de l’opposant Maurice Kamto, le président camerounais Paul Biya a rompu un certain silence pour livrer une rare prise de parole. Le chef de l’État, au pouvoir depuis plus de quatre décennies, a tenu à rappeler l’importance d’une démocratie responsable, mettant en garde contre les dérives possibles du débat politique.

Dans un message publié ce mercredi 11 juin, Paul Biya a souligné que « la démocratisation ne doit pas engendrer la haine, la démagogie, les déchirements qui corrompent et perturbent le climat social ». Une déclaration qui intervient à un moment sensible, alors que l’opinion publique se montre particulièrement attentive à l’évolution de la scène politique nationale.

Publicité

Le président a insisté sur la nécessité de faire preuve de discernement dans l’exercice de la critique, affirmant que « la démocratie, c’est l’esprit critique, et non la critique pour la critique ». Un message qui semble s’adresser autant aux acteurs politiques qu’aux citoyens, dans un pays où les tensions sociales et politiques peuvent rapidement se cristalliser autour de sujets sensibles.

Le retour de Maurice Kamto, opposant historique et figure de proue du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a ravivé l’intérêt autour des enjeux politiques à venir. Alors que l’élection présidentielle d’octobre 2025 approche, les spéculations se multiplient sur les intentions du président Biya, aujourd’hui âgé de 91 ans. Certains évoquent une possible nouvelle candidature, tandis que d’autres s’interrogent sur une éventuelle transition politique.

Dans ce contexte, la sortie du président apparaît comme une tentative de recadrer le débat public, à travers un appel au calme et à la responsabilité. Le message est clair : la démocratie, telle que prônée par le chef de l’État, ne doit pas servir de levier aux divisions internes ni aux ambitions personnelles qui pourraient déstabiliser le pays.