Le conflit entre Israël et l’Iran, entré dans sa septième journée, accentue les tensions au Moyen-Orient. L’implication éventuelle des États-Unis demeure floue, Donald Trump adoptant une posture diplomatique énigmatique. Dans ce climat instable, la Russie cherche à se positionner comme un acteur de pacification régionale, malgré ses propres défis sur la scène internationale.

Vladimir Poutine ambitionne de faire de la Russie un intermédiaire entre Israël et l’Iran, une initiative qui suscite des interrogations. Critiqué pour son intransigeance dans le conflit ukrainien, le dirigeant russe peine à asseoir sa légitimité en tant que pacificateur éventuel dans ce dossier irano-israélien.

En effet, la guerre en Ukraine menée par Moscou depuis plus de trois ans maintenant, a causé des milliers de victimes. Une situation qui jette forcément le doute sur la crédibilité de la Russie et plus précisément sur le chef du Kremlin, comme artisan de la paix.

Une voie diplomatique prônée par Moscou

Malgré les critiques, le président russe semble compter sur la possibilité de trouver un compromis. À l’occasion d’une rencontre avec la presse, celui-ci a plaidé pour une approche mesurée, selon laquelle le régime iranien pouvait toujours compter sur le soutien de sa population. La cohésion de la société iranienne autour de ses dirigeants pourrait ainsi ouvrir la voie à des pourparlers constructifs.

Questionné sur une possible élimination de l’ayatollah Khamenei par Israël, Poutine a rapidement tenu à fermer la porte. Selon lui, il s’agirait là d’une grave erreur, qui pourrait conduire à une instabilité accrue dans la région. Une vision d’ailleurs partagée par le président français, Emmanuel Macron, qui souhaite que la communauté internationale retienne les erreurs commises en Irak et en Libye.

Trump écarte l’offre de médiation russe

L’offre de médiation de la Russie, formulée dès l’éclatement du conflit, a été accueillie avec réserve. L’Union européenne a jugé que Moscou, impliqué militairement ailleurs, ne pouvait prétendre à une neutralité. Donald Trump, après avoir initialement considéré la proposition, a finalement conseillé à Poutine de résoudre ses propres conflits avant de s’immiscer dans les affaires moyen-orientales.