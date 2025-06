Sahara Occidental : un nouveau coup dur pour l’un des deux rivaux

Le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) brandi par une sahraouie

Depuis de nombreuses années, le différend concernant le Sahara Occidental oppose fermement le Maroc et l’Algérie. Rabat considère cette région désertique comme faisant partie intégrante de son territoire, tandis qu’Alger soutient le Front Polisario, qui milite pour l’indépendance et le droit à l’autodétermination des Sahraouis. Ce conflit a provoqué une rupture des relations diplomatiques entre les deux voisins et alimente une tension persistante au Maghreb. Chaque soutien international joue un rôle clé, comme l’a récemment démontré la prise de position des Comores.

Les Comores appuient fermement la proposition marocaine

Le lundi 23 juin, à Rabat, Mbae Mohamed, ministre des Affaires étrangères des Comores, a exprimé clairement que son pays soutient le projet marocain d’autonomie pour le Sahara Occidental. Selon les autorités comoriennes, ce plan représente la meilleure option pour parvenir à un règlement par le dialogue. Cette information a été confirmée lors d’une rencontre avec le ministre marocain Nasser Bourita.

Cette prise de position fait suite à une étape précédente où les Comores avaient déjà ouvert un consulat à Laâyoune, ville administrée par le Maroc au sud du pays, montrant ainsi un engagement concret en faveur de la souveraineté marocaine sur cette zone. Cette démarche montre la volonté du Maroc de renforcer ses alliances africaines en faveur de sa vision du conflit.

Une rivalité diplomatique qui s’étend en Afrique

Plusieurs nations africaines ont récemment manifesté leur soutien au Maroc en établissant des représentations diplomatiques dans les territoires sahariens sous administration marocaine. Ces initiatives sont vivement contestées par l’Algérie et les partisans du Front Polisario, qui dénoncent ce qu’ils considèrent comme une tentative de faire accepter un statu quo illégal, en contournant les résolutions internationales. La reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara Occidental devient ainsi un enjeu central dans les capitales africaines, où chaque geste officiel est scruté comme un indicateur de prise de position.

Au-delà du simple différend territorial, cette lutte implique des enjeux stratégiques majeurs, pouvant influencer la posture des organisations internationales et des pays africains impliqués dans le dossier.

Une victoire diplomatique pour le Maroc

Le soutien des Comores, représente un gain symbolique important pour le Maroc. Il confirme la progression de l’influence marocaine en Afrique, ce qui contribue à isoler progressivement la position algérienne et celle du Front Polisario. Ce mouvement pourrait influencer les discussions futures, en renforçant la légitimité du projet marocain d’autonomie au détriment des revendications indépendantistes.

Le différend autour du Sahara Occidental demeure un point de friction majeur entre les deux pays maghrébins, mais les récents développements diplomatiques révèlent que la bataille se joue aujourd’hui dans les sphères politiques et diplomatiques internationales.