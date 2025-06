Santé: Trump révoque une décision de Biden

Donald Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier pour entamer son second mandat, a marqué un tournant significatif dans la politique des Etats-Unis. Ses actions reflètent un retour en force de ses positions conservatrices. Cette reprise de mandat s’accompagne d’une série de décisions qui ne font pas l’unanimité et qui redéfinissent les priorités du gouvernement fédéral, en particulier dans des domaines où la tension entre les différentes administrations est palpable. Récemment son administration a pris une mesure dans le secteur de la santé, notamment en matière de droits reproductifs.

L’administration Trump a révoqué une politique instaurée sous le mandat de Joe Biden, exigeant des hôpitaux qu’ils fournissent des avortements d’urgence aux femmes dont la santé est en péril, même dans les États où l’avortement est restreint ou interdit. Cette décision est intervenue après des mois de débats et de confusion juridiques alimentés par la levée du droit national à l’avortement, suite à l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour Suprême en juin 2022.

Ce revirement a été officialisé par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), un organisme relevant du Département de la santé dirigé par Robert F. Kennedy Jr. Bien que cette mesure n’ait pas été totalement inattendue, elle a ravivé le débat sur l’interprétation de la loi fédérale interdisant aux hôpitaux de refuser des soins médicaux d’urgence aux patientes sans ressources. L’annulation de cette politique a généré des inquiétudes croissantes parmi les défenseurs des droits reproductifs, comme l’indique Lawrence O. Gostin, expert en droit de la santé à l’Université de Georgetown, qui a souligné que cette mesure pourrait permettre aux hôpitaux dans les États dits « rouges » de refuser des soins vitaux aux femmes enceintes en danger, rapporte le New York Times.

Bien que l’administration Trump n’ait pas explicitement autorisé les hôpitaux à refuser des avortements dans les situations d’urgence, sa déclaration de politique n’a pas précisé les implications concrètes de la loi fédérale en vigueur. Cela a alimenté l’incertitude, avec des experts prédisant que ce flou juridique pourrait dissuader les médecins d’intervenir dans les États où l’avortement est fortement restreint, mettant ainsi en danger la vie des patientes.

Pour Mary Ziegler, historienne du débat sur l’avortement et professeure à l’Université de Californie-Davis, cette confusion croissante pourrait aggraver les risques liés aux grossesses, car l’hésitation des médecins à intervenir augmente les dangers pour les femmes en situation critique.

Alors que la bataille sur les droits reproductifs continue de diviser profondément la société américaine, cette décision ajoute une nouvelle couche de complexité dans l’accès aux soins d’urgence pour les femmes, renforçant les clivages politiques et juridiques qui caractérisent cette question centrale dans le paysage politique des États-Unis.