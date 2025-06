Sénégal : Accident de son cortège, le Ministre du Tourisme annonce le décès d’un collaborateur

Photo DR

La tournée ministérielle du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, dans le Pôle Nord sénégalais a été tragiquement interrompue par un accident mortel survenu vendredi matin sur la route reliant Dahra à Linguère. Vers 10 heures, un véhicule du cortège ministériel transportant plusieurs membres de la délégation a violemment quitté la route après l’éclatement simultané de deux pneus arrière. Le choc a été d’une rare violence, provoquant plusieurs tonneaux et semant la panique sur l’axe.

Parmi les victimes, Ousmane Ndao, Directeur des Investissements et Aménagements Touristiques, n’a pas survécu. Très tôt engagé dans le développement du secteur, il accompagnait le ministre dans cette tournée stratégique consacrée à la valorisation des potentialités du tourisme intérieur. L’annonce de sa disparition a été faite avec émotion par Mountaga Diao, qui a salué la mémoire d’un collaborateur engagé et respecté.

Des blessés graves et une logistique mobilisée

L’accident n’a pas seulement coûté la vie à un haut cadre du ministère. Trois autres membres du personnel ont été grièvement blessés et pris en charge dans l’urgence. Ils ont d’abord été évacués vers le centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra pour une stabilisation rapide, avant d’être transférés vers l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Leur état suscite une vive inquiétude, même si les autorités sanitaires assurent un suivi constant.

L’émotion est palpable au sein du ministère et parmi les populations locales qui ont assisté, impuissantes, à la scène. Le ministre a immédiatement suspendu toutes ses activités prévues, préférant se rendre auprès des blessés et des familles affectées. Cet épisode tragique vient rappeler les risques inhérents aux missions de terrain, notamment sur des routes secondaires souvent mal entretenues et peu sécurisées.

Un hommage appuyé et des interrogations en suspens

La disparition d’Ousmane Ndao n’est pas passée inaperçue dans les sphères administratives et politiques. Son engagement dans le développement touristique, particulièrement sur les sites à fort potentiel économique, avait fait de lui une figure clé du ministère. Le ministre a rendu hommage à un homme « arraché brutalement à la vie » et dont le dévouement ne sera pas oublié. Une cérémonie de recueillement est en préparation selon des sources proches du cabinet ministériel.

Mais au-delà de l’émotion, l’accident relance les questions sur les conditions de déplacement des cortèges officiels au Sénégal. Les critiques sur la vitesse excessive, les défauts d’entretien mécanique et le manque de prudence refont surface. Les autorités annoncent qu’une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes du drame et déterminer les éventuelles responsabilités techniques.