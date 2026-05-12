Hantavirus : le Sénégal assure qu’aucun cas n’a été enregistré en Afrique

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique a affirmé lundi qu’aucun cas de hantavirus n’avait été recensé au Sénégal ni dans un autre pays du continent africain. Les autorités ont précisé que les infections signalées ces derniers jours concernent uniquement des passagers d’un navire de croisière ayant navigué entre l’Amérique du Sud et certaines îles de l’Atlantique.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le ministère a indiqué que les personnes touchées étaient prises en charge par les services sanitaires des pays concernés, sous la coordination de Organisation mondiale de la Santé. « Aucun cas de hantavirus n’a été enregistré au Sénégal ni dans un autre pays africain », a rappelé l’administration sanitaire.

Un dispositif de surveillance maintenu

Le ministère dit suivre l’évolution de la situation sanitaire internationale avec ses partenaires techniques. Il souligne que le Sénégal dispose d’un système de surveillance épidémiologique et d’alerte destiné à détecter rapidement les maladies à potentiel épidémique, à en organiser l’investigation et à assurer la prise en charge des patients si nécessaire.

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Les autorités indiquent également que le pays dispose de capacités de diagnostic biologique et d’équipes techniques mobilisables pour répondre à une éventuelle alerte. Ce dispositif repose notamment sur le Centre des opérations d’urgence sanitaire, structure mise en place pour coordonner la réponse nationale lors des crises sanitaires.

Une vigilance renforcée depuis les dernières épidémies

Les autorités sanitaires africaines accordent une attention particulière aux maladies émergentes depuis les épisodes de Covid-19, les alertes liées à Maladie à virus Ebola et la surveillance accrue du Mpox. Ces expériences ont conduit plusieurs pays, dont le Sénégal, à renforcer leurs mécanismes de détection et de réaction rapide.

Le hantavirus est une infection virale transmise principalement par contact avec des rongeurs infectés ou leurs excrétions. Selon Organisation mondiale de la Santé, la maladie peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue importante et, dans certaines formes, des complications respiratoires sévères.

Aucune mesure particulière n’a été annoncée à ce stade par les autorités sénégalaises, qui maintiennent toutefois une surveillance continue de l’évolution de la situation au niveau international.