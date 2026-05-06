Sénégal : L'ancien ministre Moustapha Diop reste en prison malgré sa liberté provisoire

La Chambre d’accusation financière a accordé une liberté provisoire à Moustapha Diop, ancien ministre de l’Industrie et député-maire de Louga, dans le cadre de l’affaire impliquant l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom. Cette décision ne suffit pas à le faire sortir de détention : un mandat de dépôt distinct, émis dans le volet relatif aux fonds Covid, maintient son incarcération.

Une plainte de l’inspectrice du Trésor à l’origine du second dossier

La situation judiciaire de l’élu louge s’est complexifiée au fil des mois. Placé en détention provisoire à la fin du mois de mai 2025 pour sa gestion présumée irrégulière de 2,5 milliards FCFA destinés à la riposte contre la pandémie de Covid-19, Moustapha Diop se retrouvera mis en cause dans un second dossier portant sur un détournement présumé de 766 millions FCFA.

L’affaire a été portée à la connaissance de la justice par Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor elle-même incarcérée depuis janvier 2025. Sa plainte fait état de soupçons d’escroquerie sur une somme d’environ 700 millions FCFA qui auraient servi, selon les déclarations rapportées, à financer la campagne législative de Moustapha Diop.

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Deux mandats de dépôt, une seule cellule

Le mécanisme juridique qui maintient Moustapha Diop en prison illustre une situation procédurale relativement classique en droit pénal sénégalais : une décision de mise en liberté accordée par une juridiction ne produit ses effets que si aucun autre titre de détention ne subsiste. Le mandat de dépôt lié aux fonds Covid, émis dans une procédure distincte, prime sur la liberté provisoire accordée dans l’affaire Tabaski Ngom, rendant sa remise en liberté impossible en l’état.

L’ancien ministre cumule ainsi deux procédures ouvertes simultanément devant les juridictions financières, sans que l’une ne neutralise l’autre. La suite de son dossier dépend désormais de l’évolution de l’instruction dans l’affaire des fonds Covid, où aucune date d’audience ni décision sur sa détention n’a été annoncée à ce stade.