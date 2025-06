Sénégal : Drames et arrestations à Kaffrine et Touba

Dans la commune rurale de Kathiote, région de Kaffrine, le calme apparent du village de Mouye a été brisé par un drame aux conséquences irréversibles. Le 21 juin, une dispute entre deux frères autour d’un différend successoral s’est conclue dans la violence. L’aîné, âgé de quarante ans, aurait porté un coup fatal à son cadet de trente-quatre ans à l’aide d’une machette, sur fond de tensions mal contenues au sein du cercle familial. La victime, gravement blessée, a été évacuée à l’hôpital régional, où elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Ce genre de tragédie, bien que rare, rappelle la complexité des conflits liés à l’héritage dans certaines localités où les accords coutumiers peinent à encadrer les transmissions de patrimoine. L’auteur présumé du meurtre a été interpellé sans résistance par les éléments de la gendarmerie. Placé en garde à vue, il devra répondre de ses actes devant la justice. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’altercation.

Touba : démantèlement progressif d’un réseau criminel

À près de deux cents kilomètres de là, c’est une autre affaire qui a retenu l’attention des autorités. Les services de sécurité ont procédé à l’arrestation à Dakar d’un homme surnommé « Under », cinquième membre présumé d’un gang à l’origine d’un vol de 59 millions de francs CFA commis à Touba. Le groupe, bien structuré, était spécialisé dans les attaques à main armée et l’usage de substances chimiques pour neutraliser ses cibles, souvent à bord de véhicules volés ou maquillés.

Les premières interpellations remontent à avril 2024, date à laquelle les quatre premiers suspects avaient été placés en détention. L’arrestation de ce dernier fugitif constitue une étape importante dans le démantèlement du réseau. Selon les premières révélations, « Under » aurait joué un rôle actif dans la logistique et la planification des opérations. Il est désormais à la disposition des enquêteurs pour confrontation avec les autres membres du groupe, tous poursuivis pour association de malfaiteurs, vol aggravé et détention d’armes.

Deux faits, deux réalités, une même tension sécuritaire

Bien que distincts dans leur nature, les deux événements survenus à Kaffrine et Touba témoignent d’une tension sociale palpable. D’un côté, une tragédie familiale révélant le manque d’accompagnement psychologique dans les conflits patrimoniaux ; de l’autre, une criminalité urbaine de plus en plus organisée et violente. Ces affaires, chacune à leur manière, posent la question de la prévention : dans les campagnes comme dans les centres urbains, l’encadrement social, l’accès à la médiation et le renforcement des dispositifs de sécurité restent des défis à relever.

Les autorités locales, sollicitées sur les deux fronts, devront conjuguer réponses judiciaires et actions structurelles pour éviter que ces incidents ne deviennent récurrents. La justice, si elle doit punir, ne pourra empêcher durablement les dérives sans un traitement plus global des frustrations sociales et économiques qui nourrissent ces actes.