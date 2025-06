Terrorisme en Afrique : des soldats corrompus arrêtés dans ce pays

Des soldats nigérians (Photo / Twitter / Armée nigériane)

Le terrorisme continue de peser lourdement sur plusieurs régions d’Afrique, en particulier dans l’ouest du continent. Des groupes armés, bien enracinés dans certaines zones rurales et frontalières, mènent régulièrement des attaques contre des civils et des installations étatiques. Les populations sont déplacées, les économies locales affaiblies, et les gouvernements confrontés à un double défi : lutter contre l’ennemi sur le terrain et renforcer l’intégrité de leurs propres structures sécuritaires.

Des membres des forces de sécurité impliqués

Au Nigeria, les autorités militaires ont récemment annoncé l’arrestation de plusieurs personnes accusées d’avoir facilité, par leurs actions, les activités de groupes terroristes. D’après une déclaration faite mercredi par Ademola Owolana, porte-parole de l’armée, et relayée deux jours plus tard par l’AFP, ces arrestations concernent 18 soldats, 15 policiers mobiles et 8 civils. Ces personnes sont accusées d’avoir volontairement détourné des armes et des munitions des dépôts de l’armée afin de les remettre à des groupes armés opérant sur le territoire.

Une opération ciblée au cœur des failles internes

L’intervention, surnommée « Snowball », vise à démanteler un système de détournement de matériel militaire. Selon les autorités, la motivation principale des militaires incriminés serait l’intérêt financier. Ce type de comportement, en plus de compromettre les opérations en cours contre les groupes terroristes, alimente un sentiment de méfiance et d’instabilité au sein de l’armée elle-même. Il montre aussi à quel point la sécurité peut être compromise lorsque la menace vient de l’intérieur.

Renforcer les dispositifs de contrôle

La situation au Nigeria met en lumière un problème plus large de discipline et de supervision dans certaines forces armées confrontées à des conflits prolongés. Lorsque des armes censées défendre le pays se retrouvent entre les mains de ceux qui l’attaquent, les conséquences sont lourdes : des vies sont mises en danger, les efforts de stabilisation sont retardés, et les groupes armés en sortent renforcés. Pour éviter de nouvelles dérives, des mécanismes de surveillance plus stricts et des sanctions systématiques sont indispensables.

L’opération en cours constitue une réponse ferme à une trahison grave, mais elle souligne aussi l’urgence d’une vigilance permanente. Car dans le combat contre le terrorisme, chaque faille interne devient une force supplémentaire pour l’adversaire.