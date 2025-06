Togo : La Haac suspend France 24 et RFI

(Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a décidé, ce lundi, de suspendre pour une durée de trois mois la diffusion de France 24 et Radio France Internationale (RFI) sur le territoire togolais. Selon republicoftogo, il s’agit d’une décision motivée par des accusations de manquements répétés aux règles de déontologie journalistique. Dans un communiqué officiel, l’autorité de régulation reproche aux deux médias publics français une couverture jugée partiale, insuffisamment rigoureuse sur le plan factuel et dénuée de la responsabilité éditoriale attendue dans un contexte sensible.

Malgré plusieurs avertissements antérieurs, France 24 et RFI auraient persisté à diffuser des contenus considérés comme tendancieux, inexacts, voire contraires à la réalité des faits établis. Les griefs formulés par la HAAC sont d’autant plus lourds qu’ils portent sur des sujets touchant à la stabilité institutionnelle du pays et à sa réputation sur la scène internationale. L’instance rappelle que le pluralisme des opinions ne saurait servir de prétexte à la diffusion de contre-vérités, ni justifier une approche éditoriale biaisée. Elle insiste par ailleurs sur l’universalité des règles encadrant le journalisme au Togo : elles s’appliquent à tous les acteurs, nationaux comme étrangers.

La HAAC pointe également une forme d’ingérence éditoriale, évoquant l’attitude de certains journalistes opérant sous les enseignes de France 24 et RFI, dont les interventions relèveraient davantage de l’activisme politique que de l’information objective. Ce n’est pas la première fois que les deux médias, financés par l’État français, sont accusés de prendre parti dans la couverture de l’actualité africaine. Des critiques récurrentes dénoncent leur propension à relayer des points de vue hostiles à certains régimes, au détriment d’une information équilibrée.