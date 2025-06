Travel Ban : le Nigeria avertit Trump des pertes possibles pour les USA

Photo : AP

Le 4 juin 2025, l’administration Trump a renforcé ses restrictions sur les entrées aux États-Unis en ciblant spécifiquement plusieurs pays africains, invoquant des raisons de sécurité nationale. Ce dispositif, qui bloque déjà l’accès aux citoyens de nations telles que le Tchad, la Somalie, le Soudan, la Libye ou encore l’Érythrée, est désormais en voie d’être élargi. Trente-six pays supplémentaires, dont le Nigeria, sont désormais menacés d’être ajoutés à cette liste, Washington ayant annoncé que des mesures de blocage pourraient être prises à leur encontre s’ils ne renforcent pas rapidement leurs procédures de vérification des voyageurs. Ces restrictions, bien au-delà de simples contraintes administratives, risquent de compromettre des relations diplomatiques et commerciales déjà fragiles. Au cœur de cette controverse, le Nigeria, poids lourd économique du continent, a tenu à exprimer son désaccord avec fermeté.

Le Nigeria met en garde contre les conséquences économiques

Le chef de la diplomatie nigériane, Yussuf Tuggar, a souligné ce 18 juin, les risques que ces limitations pourraient faire courir aux États-Unis eux-mêmes. Il a rappelé que ces barrières à l’obtention de visas représentent des freins importants pour la conclusion d’accords commerciaux prometteurs. Par ailleurs, il souligne que le Nigeria est un marché riche en opportunités et un partenaire potentiel pour Washington, notamment dans des secteurs tels que l’exploitation des métaux stratégiques et les ressources énergétiques. Les restrictions actuelles pourraient donc compromettre des négociations vitales, au moment où ces secteurs sont essentiels à la modernisation industrielle et à la transition énergétique.

Entre diplomatie et économie, un équilibre fragile

Au-delà de l’impact économique, ce travel ban pourrait détériorer la confiance entre Washington et ses partenaires africains. Les conséquences pourraient se faire sentir sur plusieurs fronts, notamment dans la coopération sécuritaire et énergétique. En multipliant les restrictions, les États-Unis risquent de s’isoler diplomatiquement sur un continent où la concurrence internationale, notamment chinoise, est très présente. Cette dynamique impose une réflexion sur les stratégies à adopter pour préserver les intérêts américains sans aliéner des pays dont la collaboration est stratégique.

La politique migratoire américaine, telle qu’incarnée par le travel ban, ne se limite pas à un contrôle des frontières. Elle est aussi un facteur déterminant dans la construction des relations internationales et dans la compétitivité économique future. L’avertissement nigérian doit être pris comme un signal d’alerte : fermer les portes aujourd’hui pourrait coûter cher demain.