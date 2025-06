USA : un célèbre acteur établit un impressionnant record Guinness

Tom Cruise continue d’impressionner le monde du cinéma. À 62 ans, l’acteur américain vient d’inscrire une nouvelle ligne à son palmarès déjà riche. Cette fois, ce n’est pas un simple rôle qui lui vaut les honneurs, mais un exploit physique reconnu par le Guinness World Records.

Dans le cadre du tournage de Mission : Impossible – The Final Reckoning, Cruise a réalisé un record inédit. Il est devenu la première personne à effectuer 16 sauts consécutifs d’un hélicoptère avec un parachute volontairement enflammé. L’exploit a été filmé dans la région montagneuse du Drakensberg, en Afrique du Sud, à plus de 7 500 pieds d’altitude.

Chaque saut a été minutieusement préparé. Le premier parachute, imbibé de carburant, brûlait entre 2,5 et 3 secondes avant de se désintégrer. Cruise devait alors déclencher un parachute de secours pour terminer sa descente. L’opération a été répétée 16 fois, sans incident.

Craig Glenday, rédacteur en chef du Guinness World Records, a salué cette performance. Il souligne le dévouement de l’acteur à la recherche de réalisme dans ses films. “Tom ne joue pas seulement des rôles d’action, il incarne l’action elle-même”, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur se distingue par ses performances physiques. Depuis des années, il est connu pour tourner lui-même ses cascades, repoussant les limites habituelles du métier d’acteur. Avec ce nouveau record, Cruise renforce son image de star hors norme, capable de concilier spectacle et prise de risque calculée.

À l’ère des effets numériques, certains choisissent encore de miser sur la réalité brute. Cruise fait partie de ces rares figures qui misent sur l’engagement physique pour donner plus de poids à leurs rôles. Le prochain Mission : Impossible promet donc des séquences à couper le souffle. Et une chose est certaine, à plus de 60 ans, Tom Cruise n’a pas dit son dernier mot.