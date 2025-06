USA: une bonne nouvelle se profile pour Trump

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Les États-Unis ont connu une amélioration notable de leur balance commerciale en avril, avec un déficit réduit à 61,6 milliards de dollars. Cette performance marque un contraste frappant avec le mois de mars, qui avait atteint un niveau record, démontrant ainsi l’impact immédiat des nouvelles politiques douanières mises en place par l’administration Trump.

Cette diminution substantielle du déficit commercial dépasse largement les attentes des experts économiques. Alors que les analystes prévoyaient une légère amélioration autour de 117,2 milliards de dollars selon le consensus. Les résultats se sont avérés bien plus favorables. Il s’agit du déficit le plus bas enregistré depuis mars 2023, indiquant un changement significatif dans les échanges commerciaux américains.

Publicité

L’impact des droits de douane sur les importations

L’application des droits de douane, promise pendant la campagne présidentielle, est le principal facteur de cette évolution. Les importations ont considérablement diminué, atteignant 351 milliards de dollars, soit une baisse de 16,3 % en un mois. Cette réduction contraste avec la hausse plus modeste des exportations, qui ont augmenté de 3 % pour atteindre 289,4 milliards de dollars.

Les secteurs les plus touchés par cette baisse des importations incluent les pièces métalliques et les véhicules particuliers, directement affectés par les nouveaux tarifs douaniers de 25 % appliqués à l’acier, l’aluminium et l’automobile depuis la mi-mars. Les préparations pharmaceutiques ont également connu une baisse notable, ce secteur pouvant être la cible des prochaines mesures protectionnistes.

Une tendance annuelle contrastée

Malgré cette amélioration mensuelle spectaculaire, la perspective annuelle présente une image différente. Le déficit commercial cumulé sur douze mois s’est en effet creusé de 179,3 milliards de dollars, représentant une augmentation de 65,7 % par rapport à la même période en 2024.

Cette progression avait été particulièrement marquée entre décembre et mars, période durant laquelle les entreprises américaines avaient massivement importé pour constituer des stocks avant l’entrée en vigueur des nouvelles taxes douanières, faisant passer le déficit de 73,7 milliards à 138,3 milliards de dollars.