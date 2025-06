WhatsApp annonce une révolution pour les membres de groupes

Photo Pixabay

Depuis plus d’une décennie, WhatsApp a bouleversé les habitudes en matière de messagerie. Là où les SMS régnaient autrefois en maîtres, l’application a instauré une nouvelle norme : une communication instantanée, gratuite et riche, passant du simple texte aux notes vocales, appels vidéo et échanges de fichiers. Cette mutation a été si radicale qu’elle a fini par reléguer les textos traditionnels au second plan. Aujourd’hui encore, WhatsApp continue de remodeler notre rapport au message, en introduisant une fonction qui promet de changer la manière dont nous suivons les discussions de groupe.

Une IA au service de ceux qui manquent le fil

Gérer des groupes animés peut vite devenir épuisant. Entre les notifications incessantes et les conversations qui avancent à toute vitesse, difficile de garder le rythme. C’est précisément à ce problème que répond la dernière innovation de WhatsApp, Message Summaries : une synthèse automatique des messages non consultés, générée par l’intelligence artificielle développée par Meta. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs peuvent désormais obtenir en un instant l’essentiel des échanges sans avoir à tout relire manuellement.

Le principe est simple : lorsque plusieurs messages n’ont pas été lus, il suffit de cliquer sur l’indication qui les signale pour que l’IA propose un résumé compact de ce qui s’est dit. Un outil pensé pour ceux qui veulent rattraper rapidement le fil sans perdre de temps dans les détails. Cette approche transforme la manière de suivre les groupes actifs, souvent saturés de messages où l’important côtoie le futile.

Confidentialité renforcée, traitement localisé

Ce nouveau système ne sacrifie pas la vie privée sur l’autel de l’automatisation. Contrairement à d’autres services qui exploitent le contenu des messages pour entraîner leurs algorithmes, WhatsApp mise sur un procédé appelé « traitement privé ». Cela signifie que les résumés sont générés sans que le contenu ne soit visible par les serveurs de l’entreprise. Toutes les opérations sont réalisées directement sur l’appareil de l’utilisateur, à l’abri des regards extérieurs.

L’activation de cette fonctionnalité reste volontaire. Pour l’utiliser, il faut l’activer dans les réglages de confidentialité avancés de l’application. Pour l’heure, seuls les utilisateurs anglophones aux États-Unis peuvent y accéder, dans l’attente d’un déploiement international progressif d’ici la fin de 2025. L’approche prudente du déploiement laisse entrevoir une volonté de peaufiner l’outil avant de l’étendre à une audience plus large.

Vers une messagerie intelligente et sélective

Avec cette fonction de synthèse, WhatsApp fait un pas vers une messagerie plus intelligente, où le tri et la hiérarchisation des informations deviennent automatiques. Ce n’est plus simplement un canal de transmission, mais un assistant capable d’aider à naviguer dans la masse de contenu échangé quotidiennement. Ce changement pourrait bien redéfinir les usages, notamment dans les groupes professionnels, associatifs ou familiaux, où le volume de messages devient parfois ingérable.

En intégrant cette capacité de résumé contextuel, WhatsApp anticipe un besoin de plus en plus pressant : aller à l’essentiel sans se noyer dans les détails. Et si cette évolution reste discrète pour l’instant, elle témoigne d’une transformation plus profonde : celle d’une messagerie qui ne se contente plus de transmettre, mais commence à comprendre.