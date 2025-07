Armement : course contre la montre en France pour équiper l’armée

Sébastien Lecornu. Photo Samuel Kirszenbaum

Dans un contexte international marqué par une instabilité croissante, les nations européennes redécouvrent l’importance cruciale de leurs capacités défensives. Les conflits en Ukraine depuis 2022 et les tensions persistantes au Moyen-Orient entre Israël et l’Iran illustrent cette nouvelle réalité sécuritaire.

Cette situation géopolitique pousse les États à repenser leurs priorités stratégiques et à réinvestir massivement dans leur appareil militaire. La France se positionne comme un exemple emblématique de cette prise de conscience. Cette stratégie se concrétise notamment par l’intégration progressive de systèmes de drones dans l’arsenal français et par la poursuite du programme de renouvellement des sous-marins, dont les trois dernières unités rejoindront la flotte nationale avant 2030.

Publicité

Une dynamique budgétaire sans précédent

L’année 2025 marque d’ailleurs une étape décisive dans l’application de la loi de programmation militaire française. Les données publiées par le ministère des Armées début juillet révèlent un engagement financier important, avec plus de 4 milliards d’euros de contrats conclus durant le premier semestre.

L’enveloppe budgétaire allouée à la défense atteint désormais 50,5 milliards d’euros, représentant une progression de 7% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation bénéficie principalement aux acquisitions d’équipements, dont les crédits passent de 28 à 31 milliards d’euros.

Une stratégie industrielle au service de la souveraineté

Thales se distingue avec 725 millions d’euros de contrats, suivi par Dassault Aviation et KNDS qui décrochent respectivement 318 et 300 millions d’euros. Cette répartition illustre la diversité des besoins opérationnels et la volonté de maintenir une base industrielle compétitive sur l’ensemble des segments technologiques. Parallèlement, l’État français démontre son attachement au tissu des PME spécialisées, en leur consacrant 300 millions d’euros de commandes.

Une approche concrète et plurielle, qui a pour objectif de préserver l’autonomie nationale et, in fine, réduire au maximum la dépendance française (voire européenne) en matière de défense et de cyberdéfense, notamment auprès des USA. Les décisions du président Trump, qui a décidé de faire passer l’Amérique avant tout, est mal perçu par ses alliés, qui craignent d’être laissé de côté par Washington.