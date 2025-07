Aviation : Elon Musk domine ce secteur depuis quelque temps

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Depuis son lancement, le projet Starlink de SpaceX a bouleversé la manière dont les gens accèdent à Internet, notamment dans les zones les plus isolées. Là où les câbles ne vont pas, ses satellites apportent le haut débit depuis l’orbite basse. Cette révolution dans la connectivité dépasse désormais les frontières terrestres : les avions à 10 000 mètres d’altitude profitent eux aussi de ce réseau satellitaire, redéfinissant les standards du confort numérique en vol.

Les compagnies misent sur l’Internet à bord

Dans l’univers du transport aérien, la demande pour une connexion rapide et fiable en vol ne cesse de croître. Plusieurs compagnies majeures ont franchi le pas en adoptant la technologie développée par Starlink. Qatar Airways, par exemple, a terminé l’équipement de ses Boeing 777 en antennes dédiées, permettant aux passagers de se connecter à un réseau Wifi puissant. Certains de ses Airbus long-courriers ont également été dotés de ce service.

D’autres grands noms du secteur, comme Air France, se sont également engagés dans cette transition numérique à haute altitude. Ce mouvement collectif a permis à Starlink d’atteindre un seuil remarquable : +1000 avions commerciaux sont désormais reliés à son réseau spatial. Ce chiffre témoigne d’une adoption rapide, rendue possible par une offre technique solide et adaptable aux besoins des compagnies.

Une connexion taillée pour le ciel

Ce qui distingue Starlink dans le domaine de la connectivité aérienne, c’est sa capacité à fournir un accès fluide et puissant, même à très haute altitude. Les passagers peuvent désormais accéder à des vitesses comparables à celles d’une fibre optique domestique, avec la possibilité de naviguer, visionner des vidéos ou travailler à distance sans interruption. Les équipements installés à bord permettent de distribuer ce débit de manière stable sur l’ensemble de la cabine.

Contrairement aux anciens systèmes satellitaires lents et coûteux, la solution de SpaceX repose sur un réseau dense de satellites placés en orbite basse. Cela réduit considérablement le délai entre l’envoi et la réception des données, offrant une expérience en ligne bien plus réactive, même en pleine traversée intercontinentale.

Une avance difficile à rattraper

Elon Musk ne se contente plus d’envoyer des fusées : il façonne aussi l’avenir de la connectivité mobile. En se positionnant comme fournisseur d’accès pour les avions commerciaux, il a trouvé un créneau que ses concurrents n’exploitent pas à la même échelle. Cette présence dans les airs permet à Starlink d’élargir sa portée technologique, tout en assurant une visibilité mondiale de ses services.

Alors que certaines entreprises hésitent encore à moderniser leur infrastructure, celles qui ont déjà intégré Starlink affichent une longueur d’avance. Le pari d’installer Internet en vol devient non seulement un argument marketing, mais un élément clé de différenciation. Pour l’instant, la domination de Musk dans ce domaine reste incontestée, et son influence ne cesse de grandir au fil des accords passés avec les acteurs du transport aérien.