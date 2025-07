Aviation en Chine : un nouvel exploit signé Pékin

Photo Pixabay

La Chine occupe une place centrale en tant que principal partenaire commercial de l‘Argentine, où des produits comme le soja, la viande ou l’orge sont très appréciés. Ce rapprochement économique est d’autant plus visible depuis l’arrivée au pouvoir du président Javier Milei. Pour autant, aucun accord de libre-échange n’a été signé entre les deux.

Dans ce contexte de collaboration économique croissante, les connexions aériennes entre l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud connaissent une expansion significative. La compagnie China Eastern Airlines est sur le point de transformer les liaisons intercontinentales avec le lancement imminent d’une nouvelle route ambitieuse.

Un projet aéronautique d’envergure mondiale

Prévue pour décembre prochain, cette nouvelle liaison reliera Shanghai Pudong à la capitale argentine, Buenos Aires, avec une escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande Avec deux vols hebdomadaires assurés par un Boeing 777-300ER prévus, cette nouvelle route s’imposera comme étant la plus longue liaison commerciale régulière au monde avec une seule escale.

Le trajet s’étendra sur près de 19 000 kilomètres. Une distance exceptionnelle, dépassant ainsi les liaisons existantes comme Sydney-Londres via Singapour (17 500 km) ou Paris-Nouméa via Bangkok, exploitée par Aircalin. Cette route marque également une première historique en établissant une connexion directe entre la Chine et l’Argentine, tout en représentant le seul et unique vol transpacifique sans escale reliant l’Argentine à la zone Asie-Pacifique.

Un nouveau standard dans l’aviation commerciale

Cette initiative économique s’inscrit dans une dynamique de développement des liaisons ultra-longues. Un secteur de marché dominé par Singapore Airlines. La compagnie aérienne détient le record des vols sans escale avec sa desserte quotidienne Changi-New York, assurée par un Airbus A350-900 ULR sur environ 15 000 kilomètres. L’arrivée de cette nouvelle route sino-argentine marque une évolution significative dans la connectivité mondiale et ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux.