Aviation : le FBI avertit les compagnies américaines d’un danger

Aux États-Unis, la lutte contre la cybercriminalité prend une place centrale dans les priorités nationales. Aucun secteur n’échappe à la vigilance des autorités, et les compagnies aériennes viennent d’en faire l’expérience. Le FBI a récemment transmis une alerte officielle aux opérateurs aériens américains, pointant le risque que représente le groupe de pirates informatiques connu sous le nom de Scattered Spider.

Selon l’agence fédérale et plusieurs spécialistes de la cybersécurité, cette organisation criminelle élargit désormais ses attaques au secteur de l’aviation, après s’être illustrée dans des intrusions visant la grande distribution et les assurances. Des informations relayées par des médias américains évoquent déjà des intrusions dans au moins deux grandes compagnies aériennes. Les pirates seraient parvenus à accéder à des systèmes internes pour récupérer des données sensibles et préparer des opérations d’extorsion. Ces attaques passent souvent par l’installation de rançongiciels qui bloquent les réseaux informatiques et paralysent une partie des activités.

Le FBI insiste sur le caractère évolutif de la menace. Le groupe change fréquemment de méthodes et adapte ses techniques pour contourner les protections. L’alerte recommande aux entreprises concernées de renforcer sans délai la surveillance de leurs systèmes et de sensibiliser leur personnel aux risques liés au hameçonnage et aux intrusions.

Ces nouvelles alertes rappellent que la cybercriminalité est devenue un enjeu majeur de sécurité nationale. La multiplication des attaques contre des secteurs critiques comme l’aviation pose la question de la résilience des infrastructures américaines et de la capacité des entreprises à détecter les intrusions en amont.

Pour Washington, cette offensive contre le piratage passe par une coopération étroite entre agences gouvernementales, entreprises privées et experts en cybersécurité. L’objectif est de contenir rapidement les attaques et de limiter leurs conséquences économiques et stratégiques. Avec l’exemple de Scattered Spider, les autorités américaines entendent montrer qu’aucun acteur malveillant n’échappera à la vigilance des forces de l’ordre et des partenaires technologiques mobilisés dans cette lutte permanente.