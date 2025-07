Rivalités au Maghreb : nouvelle séquence en Amérique latine

Photo : DR

La rivalité diplomatique entre le Maroc et l’Algérie autour du Sahara occidental se poursuit sur la scène internationale. Chaque pays avance ses arguments et cherche des soutiens dans ce dossier sensible, qui dure depuis des décennies. Dernier exemple en date : la prise de position officielle de l’Équateur en faveur de l’initiative marocaine d’autonomie.

Au terme d’une rencontre à Rabat, la ministre équatorienne des Relations extérieures et de la Mobilité humaine a déclaré que le plan d’autonomie présenté par le Maroc constituait « la base pour la résolution du différend ». Selon ses propos relayés par la presse, l’Équateur encourage les efforts jugés « réalistes et pragmatiques » en vue de trouver une issue politique sous l’égide des Nations unies.

Cette déclaration intervient alors que l’Algérie reste attachée au principe de l’autodétermination et soutient le Front Polisario, qui revendique l’indépendance du territoire. Pour Alger, le Sahara occidental est un dossier de décolonisation qui doit aboutir à un référendum. De son côté, Rabat considère le Sahara comme partie intégrante de son territoire et défend son plan d’autonomie comme la seule solution de compromis.

L’annonce équatorienne s’inscrit dans un contexte où plusieurs pays d’Amérique latine ont clarifié leur position ces dernières années. Certains États ont réaffirmé leur appui au processus onusien sans reconnaître de souveraineté spécifique, tandis que d’autres se sont rapprochés de la vision marocaine.

Pour les observateurs, ce nouveau soutien renforce la stratégie du Maroc visant à élargir l’adhésion internationale à son initiative. Dans le même temps, il alimente la rivalité diplomatique avec l’Algérie, qui suit de près ces développements. Le dossier du Sahara occidental reste marqué par un enchevêtrement d’enjeux historiques, politiques et géostratégiques.