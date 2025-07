Bénin : le tiktokeur Florent Mahougnon condamné pour harcèlement et escroquerie

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a récemment rendu son verdict, dans une affaire qui mettait en cause l’influenceur béninois Florent Mahougnon Mèkponou. Il écope d’une peine de deux ans de prison assortie de sursis, ainsi que d’une amende de deux millions de francs CFA.

L’affaire, enclenchée depuis juillet 2024, portait sur des faits d’escroquerie et de harcèlement commis via internet. L’accusé, connu pour ses interventions controversées sur TikTok, n’était pas présent lors de l’audience et a été jugé par défaut. La juridiction a, par ailleurs, ordonné la confiscation de son ordinateur, estimé avoir servi à commettre les faits reprochés. En revanche, ses autres biens saisis au cours de la procédure devront lui être restitués.

Libéré sous condition en mars dernier, après avoir passé près de huit mois en détention provisoire, le mis en cause avait déjà été la cible de critiques sévères du ministère public. Lors des réquisitions en avril, le procureur avait requis une peine de deux ans avec sursis, assortie d’une amende d’un million de francs CFA, dénonçant un usage abusif et nuisible des outils numériques par l’influenceur.

Du côté de la défense, Me Omer Sylvain Tchiakpè avait plaidé une diminution de responsabilité, invoquant l’état psychique fragile de son client. L’avocat avait notamment signalé que ce dernier suivait un traitement psychiatrique au centre Jacquot, appelant la Cour à en tenir compte dans l’appréciation des faits.