Bénin : Léandre Houngbédji répond avec ironie à Ganiou Soglo après son communiqué

La réaction de l’exécutif n’a pas tardé à suivre le communiqué de Ganiou Soglo. Invité sur Canal 3 Bénin le dimanche 20 juillet, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a sèchement rejeté les accusations portées par l’ancien ministre des Sports. Qualifiant ses propos d’« irresponsables », il a remis en cause à la fois leur légitimité et leur pertinence.

Sans nommer directement l’intéressé, le porte-parole n’a pas mâché ses mots. « Vous savez très bien qu’en général, il y a ceux qui raisonnent et il y a ceux qui résonnent. En l’espèce, je crois qu’entre le père et le fils, il y en a un qui raisonne encore mieux que l’autre, nonobstant la majesté des ans qu’il a accumulés », a-t-il lancé, non sans ironie, en référence à l’ancien président Nicéphore Soglo, père de Ganiou.

Poursuivant son intervention, Wilfried Léandre Houngbédji a élargi la portée de sa critique à une frange de l’opposition, évoquant des figures politiques qui, selon lui, n’ont pas de leçons à donner. « Il y a ceux qui faisaient des concours frauduleux à l’époque, tout en critiquant aujourd’hui les réformes », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Et puis ceux qui se croyaient si importants qu’ils pensaient que le pouvoir pouvait organiser des agressions contre eux-mêmes pour susciter l’empathie populaire. » Et de conclure : « Je n’ai pas parlé de Monsieur Ganiou, mais on a connu un peu de tout dans ce pays… Vos téléspectateurs ont tout bien compris, j’en suis convaincu. »

Ces déclarations font suite à la publication de Ganiou Soglo, dans laquelle il dénonçait une récupération politique de l’image de son père. Dans un communiqué sur le réseau social Facebook, il a condamné la diffusion d’images montrant l’ancien président dans des postures perçues comme bienveillantes à l’égard du chef de l’État actuel, Patrice Talon.

« Mon père, le Président Nicéphore Soglo, a marqué l’histoire de notre pays par son engagement, son courage et sa vision », a rappelé Ganiou Soglo. Tout en saluant son héritage, il s’est inquiété de voir celui-ci « sollicité par les autorités actuelles dans des circonstances qui laissent peu de place à son libre arbitre ». Selon lui, à bientôt 94 ans, l’ancien chef de l’État « ne peut plus toujours exprimer pleinement sa volonté » et mérite « notre respect, notre attention et notre bienveillance ».