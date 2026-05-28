Nomination de Gildas Agonkan à la Défense : Un choix hautement stratégique pour la lutte antiterroriste

Face à la persistance et à la sophistication des menaces asymétriques au Sahel, le Bénin ajuste ses pièces sur l’échiquier sécuritaire. La récente nomination de Gildas Agonkan en tant que ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, marque un tournant décisif. Ancien diplomate et fin connaisseur des réalités sahéliennes, le nouveau patron de la Défense prend ses fonctions dans un contexte régional brûlant, où la coopération militaire transfrontalière n’est plus une option, mais une urgence vitale.

L’arrivée de Gildas Agonkan à la tête de ce portefeuille régalien est loin d’être un hasard académique. Ancien ambassadeur du Bénin près la République du Niger, l’homme incarne par excellence le profil du « diplomate de crise ». Ayant servi à Niamey durant les périodes de fortes tensions qui ont secoué les relations bilatérales, il dispose d’une connaissance directe des acteurs clés, des dynamiques internes et des sensibilités de l’administration nigérienne et, par extension, des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Dans le jargon des états-majors, cette nomination fait de lui un « pont diplomatique et militaire » indispensable. Le Niger partageant une longue frontière avec le nord du Bénin, réactiver des canaux d’échange fluides et directs s’avère capital pour briser l’isolement stratégique et poser les bases d’une synergie opérationnelle renouvelée. Sa maîtrise fine du terrain sahélien offre au Bénin une porte d’entrée privilégiée pour amorcer un dialogue sécuritaire constructif avec ses voisins immédiats.

L’urgence opérationnelle face à la poussée djihadiste

Le rappel à la réalité du terrain s’est fait cruellement sentir ces derniers jours. Le long de la frontière avec le Burkina Faso, une nouvelle attaque a ciblé des soldats béninois engagés dans l’opération de sécurisation du Nord. Quelques jours plus tôt, le Mali subissait une spectaculaire offensive terroriste, rappelant à la communauté internationale que les groupes armés mobiles n’ont que faire des frontières géographiques.

Ces événements tragiques confirment que les réponses purement nationales et cloisonnées ont atteint leurs limites. Les réseaux criminels tirent profit des zones de rupture frontalière pour se replier et planifier leurs assauts. Pour contrer cette menace, la réponse doit être globale, coordonnée et basée sur un partage d’informations en temps réel. Le ministre Agonkan aura ainsi la lourde charge d’accélérer la modernisation des Forces Armées Béninoises (FAB) tout en plaidant pour une mutualisation efficace des moyens de surveillance et de riposte à l’échelle régionale.

Des signaux diplomatiques forts vers une union sacrée

Cette nomination s’inscrit dans une séquence diplomatique soigneusement orchestrée par les autorités béninoises. Quelques heures avant, le chef de l’État accordait une audience officielle à un émissaire du président de la transition malienne. De plus, la présence remarquée de hauts représentants des trois pays membres de l’AES lors des récentes cérémonies officielles à Cotonou envoie un signal fort : l’heure est au dégel et au pragmatisme sécuritaire.

En joignant le geste à la parole à travers ce choix ministériel, le Bénin démontre sa volonté de restaurer la confiance avec les pays du front sahélien. La lutte contre le terrorisme ne se gagnera pas uniquement par la force des baïonnettes, mais aussi par l’intelligence diplomatique. En installant un homme de dialogue et de réseau à la Défense, Cotonou fait le pari d’une cohésion sous-régionale retrouvée pour bâtir un rempart collectif contre la barbarie.