Bénin: un ex-détenu et sa fiancée écroués pour des cambriolages présumés

Un homme et sa fiancée ont été interpellés à Ouèdo Sindomè, dans la commune d’Abomey-Calavi, pour leur implication présumée dans une série de cambriolages. Selon les informations publiées par la page Facebook de la Police républicaine, les deux suspects ont été présentés au procureur de la République puis placés sous mandat de dépôt le vendredi 29 mai 2026.

L’affaire a débuté après la plainte d’une habitante de la localité qui a signalé un vol à son domicile. D’après son témoignage, des individus se seraient introduits dans sa maison et auraient emporté plusieurs biens, notamment un téléviseur, un ventilateur ainsi que plusieurs pagnes de valeur.

Une enquête ouverte après la plainte de la victime

Saisie du dossier, l’unité de police territorialement compétente a engagé des investigations pour identifier les auteurs présumés des faits. Les recherches ont conduit les enquêteurs vers un homme déjà connu des services de sécurité.

Selon la Police républicaine, le suspect principal venait d’achever une peine de 24 mois d’emprisonnement. Les éléments recueillis au cours de l’enquête auraient également permis d’établir des liens entre lui et plusieurs actes de cambriolage signalés dans la zone depuis sa sortie de prison. Les investigations ont ensuite mis en cause sa fiancée, soupçonnée d’avoir participé aux activités délictueuses reprochées au couple.

Une opération d’interpellation menée à Ouèdo Sindomè

Au regard des indices réunis, une équipe d’intervention a été mobilisée pour procéder à l’arrestation des deux personnes visées par l’enquête. La Police républicaine indique que les suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue afin de poursuivre les investigations.

Les enquêteurs cherchaient notamment à établir les circonstances exactes du cambriolage dénoncé par la victime et à déterminer l’éventuelle implication du duo dans d’autres faits similaires enregistrés dans le secteur. Les biens dérobés et les résultats des perquisitions éventuelles n’ont pas été détaillés dans la communication officielle. À l’issue de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été présentés au procureur de la République. Selon la Police républicaine, ils ont ensuite été placés sous mandat de dépôt le 29 mai 2026.