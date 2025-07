Bénin : Les cinéastes américains Tonya Lewis Lee et Spike Lee nommés ambassadeurs…

Spike Lee/ Ph : MIKE BLAKE / REUTERS

Le Bénin renforce ses liens avec la diaspora africaine des États-Unis. Par une décision symboliquement forte, le gouvernement béninois a annoncé, ce 23 juillet 2025, la nomination des cinéastes américains Tonya Lewis Lee et Spike Lee en qualité d’Ambassadeurs Thématiques auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis d’Amérique.

Cette initiative, saluée comme une avancée stratégique dans la politique de reconnexion historique du Bénin avec les peuples afro-descendants, confère à ces figures emblématiques du cinéma américain un rôle de trait d’union entre le continent africain et ses diasporas. Productrice, écrivaine et militante engagée, Tonya Lewis Lee est reconnue pour son combat en faveur des droits civiques.

Son époux, Spike Lee, réalisateur oscarisé, s’est imposé depuis plusieurs décennies comme l’une des voix majeures de la culture afro-américaine et un défenseur inlassable de la justice sociale. En leur confiant ce rôle d’ambassadeurs thématiques, le Bénin entend s’appuyer sur leur notoriété et leur engagement pour promouvoir des initiatives de mémoire, de dialogue interculturel et de réconciliation.