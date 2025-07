Bénin : L’ex-ministre Akponna marque son retour sur la scène politique

Paulin Akpona. Photo DR

L’ancien ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Paulin Kingnidé Akponna, a marqué son grand retour sur la scène politique nationale ce dimanche 27 juillet 2025 à Savè. Il s’agit de sa première apparition publique depuis son limogeage du gouvernement, survenu dans la foulée de ses dénonciations de détournements présumés dans la gestion des projets d’eau et d’électricité à Parakou.

Entouré de figures majeures du Bloc Républicain (BR), Paulin Akponna a tenu un grand meeting sur l’ancien site de l’université de Savè, en présence de militants et cadres venus des communes de Glazoué, Savè et Ouèssè. Cette rencontre stratégique, à fort enjeu électoral, s’inscrit dans la dynamique de préparation des élections législatives et communales de 2026.

Publicité

Dans un discours offensif et mobilisateur, l’ex-ministre a su galvaniser ses partisans, puisant dans l’histoire politique de Savè pour légitimer son engagement : « Cette terre a vu naître l’entente entre Maga, Apithy et Ahomadégbé. Aujourd’hui, nous écrivons une nouvelle page pour la victoire du BR », a-t-il lancé. À ses yeux, cette mobilisation régionale reflète l’esprit même de la réforme du système partisan, prônée par le régime en place.

Prenant la parole au nom du parti, Jacques Dagoué, coordonnateur de la 10ᵉ circonscription électorale, a appelé à une synergie d’actions pour conquérir l’électorat : « Nous devons mutualiser nos stratégies pour contrôler les trois communes et rafler tous les sièges de députés. » Malgré les tensions récentes avec l’exécutif, Paulin Akponna a réaffirmé sa loyauté à la majorité présidentielle. « En 2026, nous écraserons l’opposition. Le Bénin continuera sur la voie de la Rupture ! », a-t-il déclaré, sous les ovations.

Ce retour intervient dans un contexte délicat. Le 21 juin dernier à Parakou, alors en poste, le ministre Akponna avait publiquement dénoncé la mauvaise gestion de projets publics dans les secteurs de l’eau et de l’électricité. Il avait évoqué un « siphonnage du budget national » estimé à plusieurs milliards de francs CFA, qu’il imputait à des acteurs politiques locaux. Ces déclarations avaient suscité une onde de choc et conduit à l’ouverture d’enquêtes par le Haut Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) ainsi que par l’Assemblée nationale.