Bénin : La réhabilitation de l’axe carrefour Cadjèhoun à Étoile Rouge démarre ce lundi 8 juin

La Direction générale de la SIRAT SA, maître d’ouvrage délégué, a annoncé le 4 juin 2026 le démarrage prochain des travaux de réhabilitation de la rue 12.128, communément appelée Avenue du Canada, reliant le carrefour Cadjèhoun à Étoile Rouge. Les travaux débuteront le lundi 8 juin 2026 et s’étendront jusqu’au dimanche 30 janvier 2027, entraînant des fermetures successives de sections de la voie sur l’ensemble de cette période.

Trois phases de fermeture du carrefour Cadjèhoun jusqu’à Étoile Rouge

Le chantier se déroulera en trois séquences distinctes, chacune correspondant à la fermeture d’une section précise de l’axe. Du 8 juin au 29 août 2026, la portion comprise entre le carrefour Cadjèhoun et le supermarché Franc Prix sera inaccessible. La deuxième phase, du 1er septembre au 31 octobre 2026, concernera le tronçon entre le supermarché Franc Prix et le carrefour Vodjè. La troisième et dernière phase s’étendra du 2 novembre 2026 au 30 janvier 2027 sur la section allant du carrefour Vodjè jusqu’à Étoile Rouge.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires de la ville de Cotonou, dit Asphaltage Phase B, lot 3B. Ce programme, piloté par la SIRAT SA en qualité de maître d’ouvrage délégué, vise la réhabilitation et la modernisation du réseau routier urbain de Cotonou, dont plusieurs axes structurants ont été progressivement traités depuis le lancement de la phase A du programme d’asphaltage initié sous la présidence de Patrice Talon.

Des déviations signalisées et un numéro vert pour les riverains

Afin de limiter les perturbations pour les habitants des quartiers Cadjèhoun, Vodjè et Étoile Rouge ainsi que pour les usagers de cet axe fréquenté, la SIRAT SA indique que des voies de déviation seront aménagées et balisées par une signalisation adaptée tout au long du chantier. Les équipes présentes sur le terrain seront également mobilisées pour orienter la circulation.

Les usagers sont invités à appeler le numéro vert gratuit 7414 pour toute question ou préoccupation en lien avec le déroulement des travaux. La première fermeture de section, entre le carrefour Cadjèhoun et le supermarché Franc Prix, entre en vigueur dès le lundi 8 juin 2026.