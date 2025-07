Bénin : un téléphone oublié trahit des voleurs de tricycle…

Une opération menée par la Police républicaine a permis l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués dans des actes de vol dans le département du Zou. Les faits se sont produits dans la nuit du 1er au 2 juillet 2025 à Samionkpa, dans l’arrondissement d’Avlamè.

Selon les premiers éléments, un tricycle a été soustrait du domicile d’un cultivateur alors qu’il était stationné dans sa cour. Alerté par des aboiements inhabituels, le propriétaire a constaté la disparition de son engin. À la sortie du village, il a aperçu plusieurs individus poussant le tricycle. L’alerte donnée aux riverains a provoqué la fuite précipitée des suspects, qui ont abandonné l’engin sur place. Un téléphone portable a été retrouvé sur les lieux.

Les premières investigations ont conduit à l’interpellation d’un suspect en possession d’une moto de marque BAJAJ. Lors de sa garde à vue, celui-ci a admis que la moto était de provenance douteuse et a désigné quatre complices avec lesquels il opérerait habituellement. Deux d’entre eux ont été arrêtés, tandis que des noms de receleurs présumés ont été communiqués à la police.

Un élément découvert sur le téléphone abandonné vient renforcer les soupçons. Il s’agit d’une vidéo filmée le 27 juin 2025, dans un appartement non identifié, montrant une moto de marque POWERED 200 immatriculée 2CJ 5678 RB. Cette preuve laisse penser à une activité de vol organisée et répétée. L’enquête suit son cours. La Police républicaine entend élucider l’étendue du réseau et retrouver d’éventuels objets volés, tout en poursuivant les recherches pour interpeller les autres complices encore en cavale.