BRICS : un important prêt annoncé pour moderniser des autoroutes

L’Afrique du Sud vient d’obtenir un soutien financier stratégique pour améliorer l’état de ses routes nationales. D’après les informations diffusées par nos confrères de l’AgenceEcofin, la New Development Bank (NDB) a donné son feu vert à un financement de 7 milliards de rands, soit près de 398 millions de dollars. Une enveloppe qui servira à moderniser plusieurs tronçons essentiels du réseau routier sud-africain.

Derrière ce financement, c’est un projet d’envergure qui se dessine. Le pays ambitionne de renforcer la fluidité du transport entre ses grandes zones économiques, tout en réduisant les coûts logistiques. L’objectif est aussi d’améliorer la sécurité sur des routes particulièrement sollicitées par le transport de marchandises et de passagers.

Ce financement ne représente qu’une partie d’un plan plus vaste estimé à plus de 50 milliards de rands. Ce programme prévoit la modernisation progressive de plusieurs infrastructures pour accompagner la croissance économique et faciliter les échanges commerciaux, tant à l’intérieur du pays qu’avec ses partenaires régionaux.

L’agence sud-africaine des routes nationales, chargée de la mise en œuvre des travaux, voit dans ce soutien de la NDB une avancée concrète vers la modernisation d’un réseau vieillissant, souvent confronté à des embouteillages, à une usure accélérée et à des problèmes de sécurité.

Ce choix d’investir massivement dans les infrastructures traduit aussi une volonté politique. Le gouvernement sud-africain cherche à repositionner le pays comme un pôle logistique crédible en Afrique australe, à un moment où la concurrence régionale s’intensifie. Au-delà du financement, cette coopération avec la banque des BRICS illustre un changement de cap dans la manière dont les pays du Sud cherchent à financer leurs projets structurants. En s’appuyant sur des institutions issues de partenariats Sud-Sud, l’Afrique du Sud réduit sa dépendance vis-à-vis des bailleurs traditionnels et affirme une approche plus autonome de son développement.