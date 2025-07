Chine – Russie : des exercices militaires bientôt organisés

Armée chinoise ( (Mark Schiefelbein/AP/SIPA))

Alors que les tensions géopolitiques mondiales restent vives, la Russie et la Chine poursuivent leur rapprochement stratégique par le biais d’exercices militaires conjoints annoncés pour le mois d’août. Cette coopération, désormais régulière entre les deux puissances, s’inscrit dans un contexte international marqué par les rivalités d’influence, notamment face aux États-Unis.

D’après les informations relayées par le site d’information Sud Ouest, Pékin a confirmé qu’une série d’exercices militaires aurait lieu prochainement aux abords de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe. Ces opérations concerneront aussi bien les forces navales qu’aériennes des deux pays. À la suite de ces manœuvres, des patrouilles conjointes seront également menées dans certaines zones du Pacifique.

Publicité

Les autorités chinoises, par la voix du porte-parole du ministère de la Défense ont précisé que l’initiative baptisée « Joint Sea-2025 » s’inscrit dans le cadre d’une coopération bilatérale planifiée de longue date. Il a insisté sur le fait que ces actions ne visaient aucun pays en particulier.

Le choix du moment ne semble pas anodin. En plus des exercices militaires, une rencontre entre les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine est attendue dans les mêmes délais. Ce tête-à-tête devrait offrir aux deux dirigeants l’occasion d’approfondir leurs échanges sur des sujets sensibles, allant de la sécurité régionale aux partenariats économiques et technologiques.

Depuis plusieurs années, Moscou et Pékin intensifient leurs collaborations dans différents domaines. Leur rapprochement militaire est à la fois une réponse à l’élargissement des alliances américaines en Asie et une manière d’affirmer leur position sur la scène internationale. Cette dynamique s’est accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine, période pendant laquelle la Chine a affiché un soutien prudent mais constant envers son voisin russe.