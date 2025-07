Chine – Russie : Xi Jinping appelle à un partenariat solide face à l’Occident

Photo DR

Les relations entre la Chine et la Russie ont connu une évolution marquante ces dernières années, avec une coopération de plus en plus rapprochée entre les deux puissances. Cet engagement renforcé prend aujourd’hui une nouvelle dimension, alors que le président chinois Xi Jinping appelle à une intensification des liens bilatéraux, particulièrement sur la scène internationale. Lors d’une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Xi a souligné la nécessité de renforcer leur soutien mutuel, soulignant que cette démarche est cruciale pour promouvoir un ordre international plus juste et équilibré.

Un partenariat stratégique au service du Sud global

Xi Jinping n’a pas seulement évoqué une coopération bilatérale renforcée, mais a également souligné le rôle central que les deux nations jouent dans la dynamique géopolitique mondiale. Selon le président chinois, Moscou et Pékin doivent agir ensemble pour « unir les pays du Sud global », une démarche qui vise à contrer l’influence grandissante des puissances occidentales et à redéfinir les termes du développement international. Ce soutien mutuel se concrétise par une collaboration croissante dans des forums multilatéraux, où les deux pays cherchent à contrer l’hégémonie des États-Unis et des États membres de l’Union européenne.

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) : un terrain privilégié

Un des principaux axes de cette coopération renforcée concerne l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une alliance stratégique regroupant dix pays, dont la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran et le Pakistan. Dans ce cadre, Xi et Lavrov ont discuté des enjeux à venir, notamment de la visite prévue du président russe Vladimir Poutine en Chine lors du prochain sommet de l’OCS. Cette rencontre pourrait marquer une nouvelle étape dans l’approfondissement des relations sino-russes, à travers une série de projets conjoints qui visent à renforcer la coopération sur des sujets clés tels que la sécurité, l’économie, et le commerce.

Vers un monde multipolaire : les implications de la coopération sino-russe

L’appel de Xi à un soutien mutuel plus fort avec la Russie prend place dans un contexte mondial de plus en plus multipolaire. La Chine et la Russie, tout en défendant leurs intérêts nationaux, cherchent à redéfinir les règles du jeu international. Alors que les tensions entre l’Occident et ces deux puissances se renforcent, Moscou et Pékin semblent vouloir établir un front commun, offrant aux pays en développement une alternative aux politiques menées par les grandes puissances traditionnelles. Si cette stratégie se concrétise, elle pourrait ouvrir la voie à une redistribution des cartes économiques et politiques à l’échelle mondiale.