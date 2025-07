Côte d’Ivoire : un accident de la circulation fait des gorges chaudes

Photo Pixabay

Un drame survenu à San Pedro a profondément secoué les habitants de cette ville du sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Un jeune motocycliste a trouvé la mort après une violente collision avec un camion benne, dans des circonstances qui ont rapidement enflammé les esprits.

Selon plusieurs témoins, tout aurait commencé lorsqu’un agent de l’unité de régulation de la circulation aurait tenté d’interpeller le conducteur de la moto pour une infraction présumée. Refusant de s’arrêter, le jeune homme aurait alors pris la fuite. Dans sa tentative d’échapper au contrôle, il aurait emprunté un itinéraire risqué, se retrouvant sur la trajectoire d’un camion benne. L’impact a été fatal.

Le décès brutal du jeune homme a aussitôt provoqué une vive réaction dans le quartier. De nombreux habitants se sont rassemblés sur les lieux, dénonçant des méthodes de contrôle qu’ils jugent souvent excessives et mal encadrées. Pour eux, cet accident est un signe de plus du climat d’insécurité routière qui règne à San Pedro, où les interactions entre usagers et agents de régulation deviennent de plus en plus tendues.

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour contenir la foule et éviter d’éventuels débordements. En parallèle, des représentants des autorités locales ont entamé un dialogue avec les riverains pour désamorcer la tension et écouter leurs doléances.

Ce drame soulève une fois encore la question de la cohabitation entre les différents acteurs de la circulation urbaine. Il met aussi en lumière la nécessité de mieux encadrer les interventions sur la voie publique et de renforcer la prévention pour éviter d’autres pertes humaines.