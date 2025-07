Décès de Muhammadu Buhari : le Nigeria perd une figure majeure de son histoire

L’ancien président nigérian Muhammadu Buhari s’est éteint ce dimanche 13 juillet 2025 à l’âge de 82 ans, dans une clinique londonienne, des suites d’une longue maladie. La nouvelle a été confirmée par son ancien porte-parole, Garba Shehu, dans un message relayé sur les réseaux sociaux.

« La famille de l’ancien président a annoncé le décès de Muhammadu Buhari cet après-midi dans une clinique à Londres », a écrit Garba Shehu, qui fut porte-parole de Buhari pendant ses mandats de 2015 à 2023.

Un double héritage : militaire et président élu

Figure incontournable de la politique nigériane, Muhammadu Buhari a dirigé le pays à deux reprises, sous deux visages différents. D’abord comme militaire après un coup d’État en janvier 1984, il est resté à la tête de l’État jusqu’en août 1985. Trois décennies plus tard, il revient au pouvoir par les urnes, devenant en 2015 le premier opposant à battre un président sortant dans l’histoire démocratique du Nigeria. Réélu en 2019, il quitte le pouvoir en 2023.

Connu pour sa rigueur, son discours anticorruption et son style austère, Buhari a marqué la politique nigériane pendant plus de quarante ans. Son second passage au pouvoir a été salué par ses partisans comme celui de la stabilité et du retour à l’ordre, mais aussi critiqué pour certaines dérives sécuritaires et les tensions persistantes dans le nord du pays.

Réaction officielle de la présidence nigériane

Dans un communiqué officiel, le président en exercice Bola Ahmed Tinubu a exprimé sa « profonde tristesse » à l’annonce de la disparition de son prédécesseur. Il a aussitôt ordonné au vice-président Kashim Shettima de se rendre au Royaume-Uni pour accompagner la dépouille de l’ancien président jusqu’à son rapatriement au Nigeria.

« Le président Buhari est décédé aujourd’hui à Londres vers 16h30, des suites d’une longue maladie », précise le communiqué signé par Bayo Onanuga, conseiller spécial du président pour l’information et la stratégie.

Le chef de l’État a également échangé avec la veuve du défunt, Mme Aishat Buhari, à qui il a présenté ses condoléances officielles. En hommage à la mémoire de l’ancien dirigeant, le président Tinubu a ordonné la mise en berne des drapeaux à travers tout le territoire.

Un deuil national

À Abuja, la capitale fédérale, comme dans d’autres grandes villes du Nigeria, les hommages se multiplient. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent, saluant la mémoire d’un homme dont la carrière politique a façonné plusieurs générations. Les détails sur les obsèques officielles ne sont pas encore connus, mais d’ores et déjà, l’émotion est palpable dans tout le pays.