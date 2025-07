Donald Trump et le « nouveau Air Force One » : un avion offert, des rénovations controversées

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Un Boeing 747-8, autrefois propriété de la famille royale du Qatar, est sur le point d’entrer dans l’histoire politique des États-Unis. L’appareil, un modèle long-courrier luxueusement aménagé, a été offert au président Donald Trump, qui ambitionne d’en faire le prochain avion présidentiel. Derrière ce don diplomatique d’apparence anodine se dessine un projet ambitieux et coûteux, encore loin d’être finalisé.

D’après New York Times relayé par Le Parisien ce dimanche, l’avion doit subir une transformation complète avant de pouvoir accueillir à son bord un chef d’État : systèmes de défense électronique, sécurisation des communications, blindages spécifiques et autonomie prolongée. Ce chantier, extrêmement technique, pourrait ne pas être achevé avant plusieurs mois, voire quelques années.

Une enveloppe budgétaire intrigante

C’est moins l’origine de l’avion que la manière dont sa rénovation pourrait être financée qui alimente aujourd’hui les interrogations. Une dépense classifiée, révélée par le New York Times, fait état d’un mouvement de fonds d’un montant de 934 millions de dollars. Officiellement, cette somme serait destinée à la remise à niveau d’anciens missiles nucléaires terrestres, mais des observateurs soupçonnent une autre finalité.

La nature de ce transfert, combinée au silence de l’administration Trump sur les coûts réels des travaux, laisse planer le doute. Les documents budgétaires, s’ils ne mentionnent pas explicitement le Boeing, pourraient masquer une réaffectation de crédits militaires à des usages non conventionnels. Une hypothèse jugée préoccupante par certains analystes en matière de transparence et de priorités stratégiques.

Entre diplomatie et image présidentielle

Le choix d’un avion offert par une monarchie du Golfe soulève également des questions sur le plan diplomatique. Si les relations entre les États-Unis et le Qatar sont historiquement solides, l’acceptation d’un tel cadeau par le président américain interroge sur l’indépendance symbolique que suppose un avion présidentiel.

D’un point de vue politique, ce projet reflète aussi une logique de mise en scène. Transformer un avion prestigieux en outil de communication présidentielle répond à une volonté d’incarner une certaine idée de la puissance, tout en contournant les circuits classiques d’achat militaire. Mais le coût de cette transformation – près d’un milliard de dollars selon les estimations non confirmées – pourrait rapidement devenir un sujet brûlant, notamment dans un climat électoral polarisé.

Au-delà de la controverse immédiate, cette affaire remet en lumière les mécanismes opaques qui peuvent entourer les grands projets liés à la sécurité nationale. Et elle pose une question plus large : où se situe la frontière entre prestige politique, stratégie militaire et usage légitime des deniers publics ?