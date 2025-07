Économie numérique : pourquoi la blockchain peine encore à s’imposer ?

Photo Unsplash

L’économie numérique repose sur un tissu complexe d’interactions entre individus, entreprises, données et technologies connectées. Au cœur de cette transformation, la blockchain joue un rôle clé : registre distribué, infalsifiable et décentralisé, elle permet notamment le fonctionnement de cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Mais au-delà des promesses, cette nouvelle infrastructure soulève des enjeux techniques, économiques et sociaux majeurs. Tour d’horizon.

Un réseau qui ralentit quand il grandit

Dans l’économie numérique, la blockchain crée un environnement sécurisé et décentralisé pour les transactions. Les cryptomonnaies, quant à elles, deviennent des outils de transfert et de stockage de valeur.

À mesure que de nouveaux réseaux émergent, les utilisateurs s’y impliquent de façon croissante et font grandir l’écosystème. Par exemple, lorsqu’un investisseur suit le cours solana et décide d’acheter, vendre ou échanger du SOL (le token natif de cette blockchain) il participe activement à l’animation et à l’expansion de cet écosystème numérique.

Le problème, c’est qu’à mesure que le nombre d’utilisateurs, de transactions et d’applications décentralisées augmente, la capacité des blockchains à valider rapidement et efficacement les opérations se trouve mise à rude épreuve. Cette limite, dite de scalabilité, affecte directement la fluidité des échanges.

Les blockchains traditionnelles comme Bitcoin et Ethereum s’appuient sur des algorithmes de consensus (PoW et PoS). Ceux-ci peuvent être lents et gourmands en ressources, ce qui entraîne souvent :

une restriction du débit de transactions,

la congestion des réseaux,

les frais de transaction élevés.

Pour soutenir une adoption à grande échelle, les infrastructures blockchain doivent donc évoluer vers des architectures plus performantes. Cela passe par le développement de solutions de couche 2, de sharding, ou encore de nouvelles blockchains conçues dès l’origine pour supporter un trafic élevé sans sacrifier la décentralisation. C’est l’un des défis techniques majeurs pour faire entrer durablement la blockchain dans le quotidien des échanges numériques.

Un manque d’interopérabilité

L’usage de la blockchain s’est démocratisé. De plus en plus d’organisations l’adoptent et développent leurs propres systèmes avec des protocoles distincts (modèles de consensus, règles de gouvernance, etc.). Ces réseaux ne peuvent donc pas fonctionner ensemble et il n’existe pas de normes standards pour faciliter une communication interne.

Les particuliers et les entreprises doivent utiliser plusieurs plateformes et cryptomonnaies pour interagir avec chaque registre. Ce cloisonnement est un obstacle à la collaboration, l’innovation et à un échange fluide de valeur entre les écosystèmes. Le manque d’interopérabilité est un frein majeur à l’adoption générale de la blockchain, ce qui ne stimule pas la croissance de l’économie numérique.

Une confiance encore fragile

L’un des principaux avantages de la blockchain est la protection des transactions. Chaque opération enregistrée sur un registre distribué est privée, vérifiée et sécurisée. Les algorithmes de consensus garantissent que chaque nouveau bloc ajouté est l’unique version de la transaction validée par tous les nœuds de la chaîne.

Mais, malgré tous les mécanismes mis en place pour favoriser la confiance sur les réseaux publics, les dirigeants préfèrent les blockchains privées où il n’y a pas d’inconnus. Cela est un obstacle à l’inclusion financière, véritable pilier de l’économie numérique. Si les professionnels ne font pas confiance aux blockchains publiques, les populations non bancarisées, par exemple, ne pourront pas accéder aux services financiers.

Un déficit d’experts et d’expertises

La blockchain est une technologie émergente complexe dont le développement et la maintenance nécessitent des compétences techniques pointues. Le manque d’experts dans ce domaine est un réel souci. Dans une étude de Gartner réalisée en 2023, de nombreux fournisseurs citent ce problème comme un important obstacle à la conception de solutions spécialisées.

La principale conséquence de cette situation est la difficulté à développer des interfaces de qualité et à associer des logiciels basés sur cette technologie aux systèmes actuels. Le coût et la difficulté d’acquisition de nouveaux talents freinent l’adoption massive de la blockchain et découragent beaucoup d’organisations qui s’y intéressent.

Un impact environnemental qui interroge

La sécurité du registre distribué pair à pair est généralement présentée comme son principal atout. Mais, elle n’est pas infaillible. Au cours des dernières années, des vulnérabilités et cyberattaques ont été enregistrées sur les réseaux blockchain. En plus de porter atteinte à l’intégrité de l’un des piliers de l’économie numérique, les failles de sécurité peuvent entraîner d’importantes pertes financières.

Pour diminuer les risques de piratage, de nombreuses entreprises vérifient de plus en plus rigoureusement les smart contracts. Cela permet de détecter précocement les faiblesses potentielles des réseaux et applications blockchain.

La consommation énergétique de la blockchain

L’économie numérique a un impact à la fois positif et négatif sur l’environnement. D’un côté, elle contribue à la performance énergétique et à la conception de technologies vertes. De l’autre, elle participe à l’augmentation de l’empreinte carbone et de la consommation d’énergie.

La validation des transactions sur un réseau blockchain demande une grande puissance de calcul, qui est énergivore. Cela suscite beaucoup d’inquiétudes à propos de son bilan environnemental.

Pour réduire le bilan carbone de cette technologie, certains porteurs de projets optent pour des processus de consensus alternatifs qui consomment moins d’énergie. Des initiatives telles que Ethereum 2.0 visent également la diminution de la consommation énergétique de la blockchain Ethereum.

La blockchain est l’une des technologies sous-jacentes de l’économie numérique. Mais, les défis liés à ce réseau ralentissent sa démocratisation et son adoption à une échelle plus globale. Si ces freins ne sont pas levés, la transition vers une économie numérique inclusive, décentralisée et complètement transparente risque de s’avérer difficile.