Électricité en Afrique : 200 millions $ de la Banque mondiale pour un projet

En Zambie, l’accès à l’électricité connaît encore d’importantes disparités entre les centres urbains et les zones rurales. Pour répondre à cet enjeu majeur de développement, le pays vient de bénéficier d’un financement de 200 millions de dollars accordé par la Banque mondiale. Cette enveloppe servira à renforcer l’offre énergétique à travers un programme ciblé, visant aussi bien les foyers que les activités économiques.

L’annonce de ce soutien financier a été relayée par AgenceEcofin. Elle intervient dans un contexte où la Zambie s’efforce de réduire les inégalités d’accès à l’énergie, qui freinent encore la croissance de nombreuses régions, notamment rurales. Le projet s’inscrit dans une stratégie à moyen terme : offrir une électricité fiable, abordable et durable à plus d’un million de Zambiens.

Au cœur de cette initiative figure l’électrification des zones les plus reculées, souvent exclues des réseaux traditionnels. L’objectif est de développer des solutions adaptées à ces contextes isolés, avec un accent mis sur les énergies renouvelables et les technologies hors-réseau. En parallèle, le programme prévoit d’améliorer la fourniture énergétique aux petites entreprises et aux unités industrielles, un levier essentiel pour dynamiser l’économie locale.

Ce financement permettra aussi d’introduire de nouvelles approches, notamment la formation des communautés à l’entretien des équipements et à la gestion des installations. Cette dimension de renforcement des compétences vise à garantir la pérennité des infrastructures et à impliquer davantage les populations dans la transition énergétique.

Dans un pays où l’électricité demeure un service inégalement réparti, cette initiative pourrait marquer un tournant. Elle ne se limite pas à une simple extension de réseau. Il s’agit aussi de créer les conditions d’un développement inclusif, où les citoyens, même dans les zones les plus enclavées, peuvent avoir accès à des ressources énergétiques modernes.

Ce soutien s’ajoute à d’autres efforts internationaux destinés à appuyer la Zambie dans ses objectifs d’électrification. Le pays cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement et à construire un modèle plus résilient, capable de faire face aux défis climatiques et aux besoins croissants de sa population.